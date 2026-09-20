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Стиль Жизни.Наст.игра "Нет уж, спасибо!"арт.32248 купить с доставкой в Москве
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Стиль Жизни.Наст.игра "Нет уж, спасибо!"арт.32248

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Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Нет уж, спасибо!&quot;арт.32248 - фото 1
Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Нет уж, спасибо!&quot;арт.32248 - фото 2
Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Нет уж, спасибо!&quot;арт.32248 - фото 3
Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Нет уж, спасибо!&quot;арт.32248 - фото 4
Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Нет уж, спасибо!&quot;арт.32248 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
  • Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Нет уж, спасибо!&quot;арт.32248 - фото 1
  • Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Нет уж, спасибо!&quot;арт.32248 - фото 2
  • Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Нет уж, спасибо!&quot;арт.32248 - фото 3
  • Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Нет уж, спасибо!&quot;арт.32248 - фото 4
  • Стиль Жизни.Наст.игра &quot;Нет уж, спасибо!&quot;арт.32248 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505231
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Характеристики

Бренд
Стиль Жизни
Тип товара
Настольная игра
Размеры в упаковке, см
17х12х4
Вес, г.
300

Описание товара Стиль Жизни.Наст.игра "Нет уж, спасибо!"арт.32248

Стратегия в настольной игре Нет уж, спасибо! (No Thanks!) строится на риске и блефе, главное — не перехитрить самого себя. Ваши противники действительно не хотят брать карту или просто выжидают, когда на ней накопится побольше фишек? Можно ли рассчитывать на то, что вам попадётся событие, позволяющее соединить два разных набора в одну последовательность — или эта карта была убрана из игры при подготовке партии? Проверьте своё везение с забавной и увлекательной игрой для вечеринок Нет уж, спасибо! (No Thanks!) и её очаровательным мультяшным героем!

Отзывы о товаре Стиль Жизни.Наст.игра "Нет уж, спасибо!"арт.32248




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Характеристики
Бренд
Стиль Жизни
Тип товара
Настольная игра
Описание
Стратегия в настольной игре Нет уж, спасибо! (No Thanks!) строится на риске и блефе, главное — не перехитрить самого себя. Ваши противники действительно не хотят брать карту или просто выжидают, когда на ней накопится побольше фишек? Можно ли рассчитывать на то, что вам попадётся событие, позволяющее соединить два разных набора в одну последовательность — или эта карта была убрана из игры при подготовке партии? Проверьте своё везение с забавной и увлекательной игрой для вечеринок Нет уж, спасибо! (No Thanks!) и её очаровательным мультяшным героем!
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