Стиль Жизни.Наст.игра "Нет уж, спасибо!"арт.32248
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505231
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х12х4
Вес, г.
300
Описание товара Стиль Жизни.Наст.игра "Нет уж, спасибо!"арт.32248
Стратегия в настольной игре Нет уж, спасибо! (No Thanks!) строится на риске и блефе, главное — не перехитрить самого себя. Ваши противники действительно не хотят брать карту или просто выжидают, когда на ней накопится побольше фишек? Можно ли рассчитывать на то, что вам попадётся событие, позволяющее соединить два разных набора в одну последовательность — или эта карта была убрана из игры при подготовке партии? Проверьте своё везение с забавной и увлекательной игрой для вечеринок Нет уж, спасибо! (No Thanks!) и её очаровательным мультяшным героем!
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Стратегия в настольной игре Нет уж, спасибо! (No Thanks!) строится на риске и блефе, главное — не перехитрить самого себя. Ваши противники действительно не хотят брать карту или просто выжидают, когда на ней накопится побольше фишек? Можно ли рассчитывать на то, что вам попадётся событие, позволяющее соединить два разных набора в одну последовательность — или эта карта была убрана из игры при подготовке партии? Проверьте своё везение с забавной и увлекательной игрой для вечеринок Нет уж, спасибо! (No Thanks!) и её очаровательным мультяшным героем!
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Стиль Жизни.Наст.игра "Нет уж, спасибо!"арт.32248 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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