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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
15360
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
28032
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
428 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 504249
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Описание товара Накопитель SSD Samsung PM1643A 15.36TB (MZILT15THALA-00007)
Серверный SSD накопитель Samsung PM1643a [MZILT15THALA-00007] обеспечивает высокую скорость обработки данных и стабильность в круглосуточном режиме нагрузки. Он создан для серверного оборудования и корпоративных систем. Дисковое хранилище форм-фактора 2.5 дюйма подключается к материнской плате с помощью интерфейса SAS. Скорость в режиме чтения до 2100 Мбайт/сек обеспечивает быстродействие при запуске ОС и программ, обработке данных и обмене информацией. Накопитель Samsung PM1643a емкостью 15360 ГБ позволяет хранить большое количество важных файлов. Технология аппаратного шифрования AES 256 bit обеспечивает целостность и конфиденциальность данных.
Серверный SSD накопитель Samsung PM1643a [MZILT15THALA-00007] обеспечивает высокую скорость обработки данных и стабильность в круглосуточном режиме нагрузки. Он создан для серверного оборудования и корпоративных систем. Дисковое хранилище форм-фактора 2.5 дюйма подключается к материнской плате с помощью интерфейса SAS. Скорость в режиме чтения до 2100 Мбайт/сек обеспечивает быстродействие при запуске ОС и программ, обработке данных и обмене информацией. Накопитель Samsung PM1643a емкостью 15360 ГБ позволяет хранить большое количество важных файлов. Технология аппаратного шифрования AES 256 bit обеспечивает целостность и конфиденциальность данных.
Накопитель SSD Samsung PM1643A 15.36TB (MZILT15THALA-00007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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