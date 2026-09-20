Настольная игра Нескучные игры "Кроко deal" 7060
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
для вечеринки, подвижная, семейная
Возраст от
от 10 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 10
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Материал
бумага, картон, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%860 руб. 1 365 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503848
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
для вечеринки, подвижная, семейная
Возраст от
от 10 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 10
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
игровые элементы, павила игры, упаковка
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х6
Вес, г.
820
Описание товара Настольная игра Нескучные игры "Кроко deal" 7060
Приглашаем тебя в увлекательный мир кроссвордов где ты узнаешь много нового и интересного посоревнуешься с друзьями и весело проведёшь время. Мы составили для тебя 200 небольших кроссвордов которые тебе придётся разгадать.
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Теги товара: для вечеринок
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
для вечеринки, подвижная, семейная
Возраст от
от 10 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 10
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
игровые элементы, павила игры, упаковка
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Китай
Приглашаем тебя в увлекательный мир кроссвордов где ты узнаешь много нового и интересного посоревнуешься с друзьями и весело проведёшь время. Мы составили для тебя 200 небольших кроссвордов которые тебе придётся разгадать.
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Теги товара: для вечеринок
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Теги товара: для вечеринок
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