Настольная игра Нескучные игры "Карточные фокусы" 2 спец колоды 8027
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
развлекательная
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
бумага, картон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%430 руб. 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503847
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
развлекательная
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 1
Комплектация
игровые элементы, павила игры, упаковка
Материал
бумага, картон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х4
Вес, г.
270
Описание товара Настольная игра Нескучные игры "Карточные фокусы" 2 спец колоды 8027
Настольная игра Карточные фокусы позволит удивить своих друзей и провести 15 самых известных и эффектных фокусов с двумя конусными колодами карт. Например, с помощью конусной колоды не сложно провести фокус, в ходе которого исходная колода превращается в колоду, состоящую из одинаковых карт, а затем возвращается в свое первоначальное состояние. Конусная колода карт один из видов трюковых карт, отличие которой от обычной состоит в том, ширина карты с одного края чуть меньше.Показ фокусов не требует специальной подготовки.
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
развлекательная
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 1
Комплектация
игровые элементы, павила игры, упаковка
Материал
бумага, картон
Страна производитель
Китай
Настольная игра Карточные фокусы позволит удивить своих друзей и провести 15 самых известных и эффектных фокусов с двумя конусными колодами карт. Например, с помощью конусной колоды не сложно провести фокус, в ходе которого исходная колода превращается в колоду, состоящую из одинаковых карт, а затем возвращается в свое первоначальное состояние. Конусная колода карт один из видов трюковых карт, отличие которой от обычной состоит в том, ширина карты с одного края чуть меньше.Показ фокусов не требует специальной подготовки.
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