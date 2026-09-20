Настольная игра Нескучные игры "Запретные слова" 7835
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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
для вечеринки, со словами
Возраст от
10 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 8
Среднее время игры, в минутах
20 минут
Материал
бумага, картон, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%800 руб. 1 365 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503846
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
для вечеринки, со словами
Возраст от
10 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 8
Среднее время игры, в минутах
20 минут
Комплектация
карточки со словами, карточки Вето, жетон Вето, свисток, песочные слова
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х19х5
Вес, г.
630
Описание товара Настольная игра Нескучные игры "Запретные слова" 7835
На карточках написаны слова, которые надо будет угадывать, и запретные слова, которые нельзя употреблять при объяснении
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Бренд
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
для вечеринки, со словами
Возраст от
10 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 8
Среднее время игры, в минутах
20 минут
Комплектация
карточки со словами, карточки Вето, жетон Вето, свисток, песочные слова
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Россия
На карточках написаны слова, которые надо будет угадывать, и запретные слова, которые нельзя употреблять при объяснении
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Теги товара: для вечеринок
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Теги товара: для вечеринок
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