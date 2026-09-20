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Настольная игра Нескучные игры "Мое одеяло!" 8025 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра Нескучные игры "Мое одеяло!" 8025

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Настольная игра Нескучные игры &quot;Мое одеяло!&quot; 8025 - фото 1
Настольная игра Нескучные игры &quot;Мое одеяло!&quot; 8025 - фото 2
Настольная игра Нескучные игры &quot;Мое одеяло!&quot; 8025 - фото 3
Настольная игра Нескучные игры &quot;Мое одеяло!&quot; 8025 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Мое одеяло!&quot; 8025 - фото 1
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Мое одеяло!&quot; 8025 - фото 2
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Мое одеяло!&quot; 8025 - фото 3
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Мое одеяло!&quot; 8025 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
720 руб.  1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503841
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х5
Вес, г.
480

Описание товара Настольная игра Нескучные игры "Мое одеяло!" 8025

В этой настольной игре участникам предстоит «перетягивать одеяло», добиваясь своей безоговорочной победы. Набор подойдет для семейных вечеров и шумной компании друзей, чтобы разнообразить досуг и сделать его максимально интересным.

Отзывы о товаре Настольная игра Нескучные игры "Мое одеяло!" 8025




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Страна производитель
Китай
Описание
В этой настольной игре участникам предстоит «перетягивать одеяло», добиваясь своей безоговорочной победы. Набор подойдет для семейных вечеров и шумной компании друзей, чтобы разнообразить досуг и сделать его максимально интересным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра Нескучные игры "Мое одеяло!" 8025 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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