Настольная игра Нескучные игры "Пруд императора" 8084
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Характеристики
Описание товара Настольная игра Нескучные игры "Пруд императора" 8084
В Японии существует легенда о карпе кои, который преодолевая бурные воды Желтой реки, двигался вверх по реке против течения. Настойчиво преодолевал его, прыгая над водой, и благодаря своему огромному упорству и целеустремленности сумел перепрыгнуть водопад, пройти через символические «Ворота Дракона», превратиться в Дракона и подняться в Небо. В этом качестве карп символизирует усердие, упорство, непоколебимость, стремления к намеченной цели. способность преодолевать преграды. Именно поэтому при дворцах императоров всегда были пруды с этими красивыми рыбками. Играя за одну из рыбок кои, вам предстоит проявить свою смекалку, тактические навыки, умение правильно распределять свои силы и если удача будет на вашей стране, то вы сможете опередить других игроков на пути к вознесению дракона!
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