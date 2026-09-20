Top.Mail.Ru
Настольная игра Нескучные игры "Пруд императора" 8084 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Настольная игра Нескучные игры "Пруд императора" 8084

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Настольная игра Нескучные игры &quot;Пруд императора&quot; 8084 - фото 1
Настольная игра Нескучные игры &quot;Пруд императора&quot; 8084 - фото 2
Настольная игра Нескучные игры &quot;Пруд императора&quot; 8084 - фото 3
Настольная игра Нескучные игры &quot;Пруд императора&quot; 8084 - фото 4
Настольная игра Нескучные игры &quot;Пруд императора&quot; 8084 - фото 5
Настольная игра Нескучные игры &quot;Пруд императора&quot; 8084 - фото 6
Настольная игра Нескучные игры &quot;Пруд императора&quot; 8084 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилка, семейная, стратегическая
Возраст от
от 5 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 6
Среднее время игры, в минутах
30-45 минут
Материал
бумага, картон
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Пруд императора&quot; 8084 - фото 1
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Пруд императора&quot; 8084 - фото 2
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Пруд императора&quot; 8084 - фото 3
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Пруд императора&quot; 8084 - фото 4
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Пруд императора&quot; 8084 - фото 5
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Пруд императора&quot; 8084 - фото 6
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Пруд императора&quot; 8084 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
870 руб.  1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503832
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилка, семейная, стратегическая
Возраст от
от 5 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 6
Среднее время игры, в минутах
30-45 минут
Комплектация
сборное поле из 4 частей, карточки маневров – 35 шт, карточки скорости – 12 шт, жетоны кормов – 60 шт, жетоны карпов – 6 шт, планшеты игроков – 6 шт, карточки очередности хода – 12 шт, правила игры
Материал
бумага, картон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х5
Вес, г.
590

Описание товара Настольная игра Нескучные игры "Пруд императора" 8084

В Японии существует легенда о карпе кои, который преодолевая бурные воды Желтой реки, двигался вверх по реке против течения. Настойчиво преодолевал его, прыгая над водой, и благодаря своему огромному упорству и целеустремленности сумел перепрыгнуть водопад, пройти через символические «Ворота Дракона», превратиться в Дракона и подняться в Небо. В этом качестве карп символизирует усердие, упорство, непоколебимость, стремления к намеченной цели. способность преодолевать преграды. Именно поэтому при дворцах императоров всегда были пруды с этими красивыми рыбками. Играя за одну из рыбок кои, вам предстоит проявить свою смекалку, тактические навыки, умение правильно распределять свои силы и если удача будет на вашей стране, то вы сможете опередить других игроков на пути к вознесению дракона!

Отзывы о товаре Настольная игра Нескучные игры "Пруд императора" 8084




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилка, семейная, стратегическая
Возраст от
от 5 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 6
Среднее время игры, в минутах
30-45 минут
Комплектация
сборное поле из 4 частей, карточки маневров – 35 шт, карточки скорости – 12 шт, жетоны кормов – 60 шт, жетоны карпов – 6 шт, планшеты игроков – 6 шт, карточки очередности хода – 12 шт, правила игры
Материал
бумага, картон
Страна производитель
Китай
Описание
В Японии существует легенда о карпе кои, который преодолевая бурные воды Желтой реки, двигался вверх по реке против течения. Настойчиво преодолевал его, прыгая над водой, и благодаря своему огромному упорству и целеустремленности сумел перепрыгнуть водопад, пройти через символические «Ворота Дракона», превратиться в Дракона и подняться в Небо. В этом качестве карп символизирует усердие, упорство, непоколебимость, стремления к намеченной цели. способность преодолевать преграды. Именно поэтому при дворцах императоров всегда были пруды с этими красивыми рыбками. Играя за одну из рыбок кои, вам предстоит проявить свою смекалку, тактические навыки, умение правильно распределять свои силы и если удача будет на вашей стране, то вы сможете опередить других игроков на пути к вознесению дракона!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра Нескучные игры "Пруд императора" 8084 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...