Страна сказок Фигурный деревянный пазл "Щелкунчик" 8263
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Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%560 руб. 1 105 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503787
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл
Возраст
от 4 лет
Дополнительно
24x18 cм
Количество деталей
65 шт.
Материал
дерево
Мультфильм/Компьютерная игра
Щелкунчик
Тематика
мультфильмы и сказки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х4
Вес, г.
160
Описание товара Страна сказок Фигурный деревянный пазл "Щелкунчик" 8263
Что может быть лучше кружечки горячего чая вечером дома? Только если этим вечером, помимо согревающего напитка, вы взяли в руки фигурные деревянные пазлы, которые мы сделали с любовью специально для вас. Предлагаем отправиться в увлекательное путешествие вместе, окунуться в новый мир, который захлестнёт вас с головой и увлечет бесповоротно. «Что же нас ждёт?» - Спросите вы с капелькой любопытства. Скорее открывайте коробку и сами все узнаете!
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Бренд
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл
Возраст
от 4 лет
Дополнительно
24x18 cм
Количество деталей
65 шт.
Материал
дерево
Мультфильм/Компьютерная игра
Щелкунчик
Тематика
мультфильмы и сказки
Страна производитель
Китай
Что может быть лучше кружечки горячего чая вечером дома? Только если этим вечером, помимо согревающего напитка, вы взяли в руки фигурные деревянные пазлы, которые мы сделали с любовью специально для вас. Предлагаем отправиться в увлекательное путешествие вместе, окунуться в новый мир, который захлестнёт вас с головой и увлечет бесповоротно. «Что же нас ждёт?» - Спросите вы с капелькой любопытства. Скорее открывайте коробку и сами все узнаете!
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Страна сказок Фигурный деревянный пазл "Щелкунчик" 8263 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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