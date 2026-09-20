Манжета OMRON Intelli Wrap Cuff универсальная
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Характеристики
Описание товара Манжета OMRON Intelli Wrap Cuff универсальная
Универсальная компрессионная, манжета Omron Intelli Wrap Cuff, HEM-FL31-E, предназначена для тонометров Omron M3 Comfort и Omron M7 Intelli и может использоваться всеми пользователями с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. Манжета позволяет избежать ошибок при измерении, связанных с некорректной фиксацией. Независимо от положения принадлежности на руке, площадь измерения занимает всю окружность плеча на 360°. Манжета изготовлена из гипоаллергенных материалов и подходит абсолютно всем пользователям без исключения, а благодаря своей длине может быть использована всеми членами семьи, за исключением только самых маленьких. Универсальная манжета Omron Intelli Wrap Cuff имеет длительный срок службы, не менее 1 (одного) года, причем края ее меньше изнашиваются благодаря равномерному, без перетягивания, распределению давления по всей поверхности руки. Помните, что правильный выбор манжеты — важное условие качества и точности измерения артериального давления.
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