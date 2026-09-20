Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий)
Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 — это удобная и многофункциональная модель (тип Раппапорт), которая поставляется в комплекте с дополнительными принадлежностями, обеспечивающими больше возможностей при использовании. Лучшие акустические характеристики стетофонендоскопа CS Medica CS-421, достигнутые благодаря использованию более мягкой резины и усовершенствованной технологии при изготовлении V-образных трубок звукопровода, позволят легко различить самые незначительные отличия в тонах и шумы. Индивидуальная адаптация стетофонендоскопа (наличие взаимозаменяемых олив различного размера) избавит от неприятных ощущений при постоянном использовании стетофонендоскопа. Стетоскопические головки (3 размеров), поставляемые в дополнение к 2 оригинальным мембранам (большой и малой), обеспечивают многофункциональность комплекта. Каждая мембрана или стетоскопическая головка служат для определенной цели, а вместе они охватывают все области применения, а удлиненные V-образные трубки звукопровода (56 см.) не ограничивают свободу движений. Таким образом, благодаря 5 вариантам рабочей комплектации, стетофонендоскоп CS Medica CS-421 заменяет все остальные стетофонендоскопы.
Смотрите также: Тонометры, Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Тонометры, Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Отзывы о товаре Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий)