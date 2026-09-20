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Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий) купить с доставкой в Москве
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Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий)

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Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий) - фото 1
Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий) - фото 2
Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий) - фото 3
Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий) - фото 4
Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стетофонендоскоп
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий) - фото 1
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий) - фото 2
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий) - фото 3
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий) - фото 4
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503301
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Стетофонендоскоп
Автоматическое отключение
нет
Высота, см
15
Нагнетание воздуха
нет
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
нет
Память последнего измерения
нет
Питание от батареек или аккумулятора
нет
Питание от сети
нет
Производство
Китай
Размер манжеты, см
нет
Сумка в комплекте
нет
Тип манжеты
нет
Тип тонометра
механический
Ширина, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х3
Вес, г.
85

Описание товара Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий)

Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 — это удобная и многофункциональная модель (тип Раппапорт), которая поставляется в комплекте с дополнительными принадлежностями, обеспечивающими больше возможностей при использовании. Лучшие акустические характеристики стетофонендоскопа CS Medica CS-421, достигнутые благодаря использованию более мягкой резины и усовершенствованной технологии при изготовлении V-образных трубок звукопровода, позволят легко различить самые незначительные отличия в тонах и шумы. Индивидуальная адаптация стетофонендоскопа (наличие взаимозаменяемых олив различного размера) избавит от неприятных ощущений при постоянном использовании стетофонендоскопа. Стетоскопические головки (3 размеров), поставляемые в дополнение к 2 оригинальным мембранам (большой и малой), обеспечивают многофункциональность комплекта. Каждая мембрана или стетоскопическая головка служат для определенной цели, а вместе они охватывают все области применения, а удлиненные V-образные трубки звукопровода (56 см.) не ограничивают свободу движений. Таким образом, благодаря 5 вариантам рабочей комплектации, стетофонендоскоп CS Medica CS-421 заменяет все остальные стетофонендоскопы.

Отзывы о товаре Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 (синий)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Стетофонендоскоп
Автоматическое отключение
нет
Высота, см
15
Нагнетание воздуха
нет
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
нет
Память последнего измерения
нет
Питание от батареек или аккумулятора
нет
Питание от сети
нет
Производство
Китай
Размер манжеты, см
нет
Развернуть
Сумка в комплекте
нет
Тип манжеты
нет
Тип тонометра
механический
Ширина, см
5
Страна производитель
Китай
Описание
Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 — это удобная и многофункциональная модель (тип Раппапорт), которая поставляется в комплекте с дополнительными принадлежностями, обеспечивающими больше возможностей при использовании. Лучшие акустические характеристики стетофонендоскопа CS Medica CS-421, достигнутые благодаря использованию более мягкой резины и усовершенствованной технологии при изготовлении V-образных трубок звукопровода, позволят легко различить самые незначительные отличия в тонах и шумы. Индивидуальная адаптация стетофонендоскопа (наличие взаимозаменяемых олив различного размера) избавит от неприятных ощущений при постоянном использовании стетофонендоскопа. Стетоскопические головки (3 размеров), поставляемые в дополнение к 2 оригинальным мембранам (большой и малой), обеспечивают многофункциональность комплекта. Каждая мембрана или стетоскопическая головка служат для определенной цели, а вместе они охватывают все области применения, а удлиненные V-образные трубки звукопровода (56 см.) не ограничивают свободу движений. Таким образом, благодаря 5 вариантам рабочей комплектации, стетофонендоскоп CS Medica CS-421 заменяет все остальные стетофонендоскопы.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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