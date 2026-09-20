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Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 Elite черный купить с доставкой в Москве
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Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 Elite черный

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Стетофонендоскоп CS 421 Elite черный - фото 1
Стетофонендоскоп CS 421 Elite черный - фото 2
Стетофонендоскоп CS 421 Elite черный - фото 3
Стетофонендоскоп CS 421 Elite черный - фото 4
Стетофонендоскоп CS 421 Elite черный - фото 5
Стетофонендоскоп CS 421 Elite черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стетофонендоскоп
  • Стетофонендоскоп CS 421 Elite черный - фото 1
  • Стетофонендоскоп CS 421 Elite черный - фото 2
  • Стетофонендоскоп CS 421 Elite черный - фото 3
  • Стетофонендоскоп CS 421 Elite черный - фото 4
  • Стетофонендоскоп CS 421 Elite черный - фото 5
  • Стетофонендоскоп CS 421 Elite черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503297
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Стетофонендоскоп
Размеры в упаковке, см
20х10х3
Вес, г.
85

Описание товара Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 Elite черный

Стетоскоп CS-421-Elite Black - это медицинский инструмент, предназначенный для диагностики работы внутренних органов. Он используется профессиональными медицинскими работниками для прослушивания тонов сердца, дыхательных шумов и других звуков, возникающих в организме. Многофункциональность: Стетоскоп CS-421-Elite Black находит применение в практике большого количества медицинских специалистов, включая врачей общей практики, кардиологов, пульмонологов, педиатров и врачей скорой помощи. Удобство использования: Стетоскоп предназначен для использования в медицинских учреждениях, таких как больница, поликлиника или кабинет врача, а также в обычном жилом помещении в рамках проведения медицинского осмотра пациента и постановки предварительного диагноза. Комфорт при осмотре: Удлиненные трубки V-образного звукопровода не ограничивают свободу Ваших действий. Вы и Ваш пациент чувствуете себя более комфортно при осмотре. Легкость использования: Вес стетоскопа составляет всего 200 грамм, что делает его легким и удобным для использования в течение длительного времени. Особенности: Со сменными головками, полутвердыми ушными оливами, двусторонней акустической головкой и двухканальной звукопроводящей трубкой. Уход и дезинфекция: Для ухода и дезинфекции стетоскопа протирайте контактные поверхности прибора (головки, оливы) ватным тампоном, смоченным в спирте (в концентрации 70%), вытирайте прибор сухой тканью, не погружайте данный прибор в воду.

Отзывы о товаре Стетофонендоскоп CS Medica CS 421 Elite черный




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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Стетофонендоскоп
Описание
Стетоскоп CS-421-Elite Black - это медицинский инструмент, предназначенный для диагностики работы внутренних органов. Он используется профессиональными медицинскими работниками для прослушивания тонов сердца, дыхательных шумов и других звуков, возникающих в организме. Многофункциональность: Стетоскоп CS-421-Elite Black находит применение в практике большого количества медицинских специалистов, включая врачей общей практики, кардиологов, пульмонологов, педиатров и врачей скорой помощи. Удобство использования: Стетоскоп предназначен для использования в медицинских учреждениях, таких как больница, поликлиника или кабинет врача, а также в обычном жилом помещении в рамках проведения медицинского осмотра пациента и постановки предварительного диагноза. Комфорт при осмотре: Удлиненные трубки V-образного звукопровода не ограничивают свободу Ваших действий. Вы и Ваш пациент чувствуете себя более комфортно при осмотре. Легкость использования: Вес стетоскопа составляет всего 200 грамм, что делает его легким и удобным для использования в течение длительного времени. Особенности: Со сменными головками, полутвердыми ушными оливами, двусторонней акустической головкой и двухканальной звукопроводящей трубкой. Уход и дезинфекция: Для ухода и дезинфекции стетоскопа протирайте контактные поверхности прибора (головки, оливы) ватным тампоном, смоченным в спирте (в концентрации 70%), вытирайте прибор сухой тканью, не погружайте данный прибор в воду.
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