Графический планшет Huion KAMVAS 16 (2021) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 502791
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Графические планшеты
Время отклика, точек в секунду
25
Интерфейс
USB Type-C
Комплектация
планшет, документация, упаковка
Особенности
модернизированное цифровое перо PW517 с технологией PenTech 3.0
Поддерживаемые ОС
Android/Mac OS/Windows
Разрешение датчика, lpi
5080
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
проводной
Тип устройства
интерактивный монитор-планшет
Активная область планшета (ШxВ), мм
344.16х193.59
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х8
Вес, кг.
3.4
Описание товара Графический планшет Huion KAMVAS 16 (2021) Black
Монитор толщиной 12 мм и весом 1, 26 кг удобно носить с собой. При этом рабочей поверхности 15, 6 дюйма достаточно, чтобы удовлетворить любые творческие нужды. С помощью кабеля «три в одном» Kamvas 16 (2021) можно подключить к ПК, телефонам и планшетам Android, Switch и т. д. IPS-экран с разрешением 1920?1080 показывает изображение в мельчайших деталях, а широкий угол обзора обеспечивает качество изображения и плавность визуального восприятия.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Графические планшеты
Время отклика, точек в секунду
25
Интерфейс
USB Type-C
Комплектация
планшет, документация, упаковка
Особенности
модернизированное цифровое перо PW517 с технологией PenTech 3.0
Поддерживаемые ОС
Android/Mac OS/Windows
Разрешение датчика, lpi
5080
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
проводной
Тип устройства
интерактивный монитор-планшет
Активная область планшета (ШxВ), мм
344.16х193.59
Развернуть
Страна производитель
Китай
Монитор толщиной 12 мм и весом 1, 26 кг удобно носить с собой. При этом рабочей поверхности 15, 6 дюйма достаточно, чтобы удовлетворить любые творческие нужды. С помощью кабеля «три в одном» Kamvas 16 (2021) можно подключить к ПК, телефонам и планшетам Android, Switch и т. д. IPS-экран с разрешением 1920?1080 показывает изображение в мельчайших деталях, а широкий угол обзора обеспечивает качество изображения и плавность визуального восприятия.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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