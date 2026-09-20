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Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 купить с доставкой в Москве
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Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15

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Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 - фото 1
Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 - фото 2
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Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
  • Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 - фото 1
  • Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 - фото 2
  • Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 - фото 3
  • Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 490 руб. 
Начислим 1127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 502380
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15
24 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольная
Вентилятор
Да
Мощность обогрева
15000 Вт
Напряжение
380 В
Управление
механическое
Уровни мощности
7.5 кВт, 15 кВт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Ширина, см
33.5
Высота, см
41.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х43х35
Вес, кг.
13

Описание товара Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15

Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 НС-1282612 обогревает помещения потоком воздуха. Задержка выключения двигателя вентилятора продлевает срок жизни нагревательного элемента. Антивандальное покрытие защищает прибор от преждевременного износа.

Отзывы о товаре Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольная
Вентилятор
Да
Мощность обогрева
15000 Вт
Напряжение
380 В
Управление
механическое
Уровни мощности
7.5 кВт, 15 кВт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Ширина, см
33.5
Развернуть
Высота, см
41.5
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 НС-1282612 обогревает помещения потоком воздуха. Задержка выключения двигателя вентилятора продлевает срок жизни нагревательного элемента. Антивандальное покрытие защищает прибор от преждевременного износа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 - по цене 24490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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