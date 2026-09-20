Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 490 руб.
В наличии
Код товара: 502380
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24 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольная
Вентилятор
Да
Мощность обогрева
15000 Вт
Напряжение
380 В
Управление
механическое
Уровни мощности
7.5 кВт, 15 кВт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Ширина, см
33.5
Высота, см
41.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х43х35
Вес, кг.
13
Описание товара Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15
Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 НС-1282612 обогревает помещения потоком воздуха. Задержка выключения двигателя вентилятора продлевает срок жизни нагревательного элемента. Антивандальное покрытие защищает прибор от преждевременного износа.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольная
Вентилятор
Да
Мощность обогрева
15000 Вт
Напряжение
380 В
Управление
механическое
Уровни мощности
7.5 кВт, 15 кВт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Ширина, см
33.5
Развернуть
Высота, см
41.5
Страна производитель
Китай
Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 НС-1282612 обогревает помещения потоком воздуха. Задержка выключения двигателя вентилятора продлевает срок жизни нагревательного элемента. Антивандальное покрытие защищает прибор от преждевременного износа.
Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 - по цене 24490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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