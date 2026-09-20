Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 501514
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фрукты в сиропе, быстрая выпечка, хлеб без клейковины, тесто для пельменей, ржаной хлеб, варенье, кекс
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
10 мин
Габариты (ШxВxГ)
408x52x362 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х30
Вес, кг.
8.2
Описание товара Хлебопечь Panasonic SD-YR2550STS
Хлебопечь Panasonic SD-YR2550STS обеспечивает приготовление вкусных и ароматных хлебобулочных изделий в домашних условиях. Высокое качество приготовления достигается благодаря двум температурным датчикам и ряду точно настроенных функций. В данной модели реализовано 30 автоматических программ, с помощью которых вы сможете готовить пшеничный, ржаной, французский, бездрожжевой и другие виды хлеба, выпекать кексы, готовить варенье, замешивать тесто. Управление доступными параметрами Panasonic SD-YR2550STS выполняется с помощью кнопок, а контроль выбранных настроек осуществляется на дисплее. В комплекте поставляются принадлежности для добавления ингредиентов.
фрукты в сиропе, быстрая выпечка, хлеб без клейковины, тесто для пельменей, ржаной хлеб, варенье, кекс
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Развернуть
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
10 мин
Габариты (ШxВxГ)
408x52x362 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Хлебопечь Panasonic SD-YR2550STS обеспечивает приготовление вкусных и ароматных хлебобулочных изделий в домашних условиях. Высокое качество приготовления достигается благодаря двум температурным датчикам и ряду точно настроенных функций. В данной модели реализовано 30 автоматических программ, с помощью которых вы сможете готовить пшеничный, ржаной, французский, бездрожжевой и другие виды хлеба, выпекать кексы, готовить варенье, замешивать тесто. Управление доступными параметрами Panasonic SD-YR2550STS выполняется с помощью кнопок, а контроль выбранных настроек осуществляется на дисплее. В комплекте поставляются принадлежности для добавления ингредиентов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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