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Характеристики
Тип товара
Автохолодильник
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499825
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Описание товара Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт
Автомобильный холодильник STARWIND CB-117 - это незаменимый аксессуар для всех, кто проводит в дороге длительный период времени. Он позволяет хранить продукты и напитки, которые необходимы для дальнего путешествия. Автохолодильник изготовлен из высокопрочной пластмассы и оснащен удобной ручкой для переноски. Действенная изоляция, выполненная из экологически чистых материалов, с наполнителем из пеноматериала поддерживает в холодном состоянии пищу и напитки в течение длительного времени, в том числе и без подачи электроэнергии. Плотно прилегающая и фиксируемая крышка позволяет использовать портативный холодильник с наибольшим КПД. Устройство работает от бортовой сети автомобиля 12В и от бытовой электросети 220/240В. Потребляемая мощность составляет 48 Вт. Данная модель работает как охлаждение продуктов до 18°С ниже температуры окружающей среды, так и на нагрев до 65°С. Внутренний объем камеры составляет 29 л.
Автомобильный холодильник STARWIND CB-117 - это незаменимый аксессуар для всех, кто проводит в дороге длительный период времени. Он позволяет хранить продукты и напитки, которые необходимы для дальнего путешествия. Автохолодильник изготовлен из высокопрочной пластмассы и оснащен удобной ручкой для переноски. Действенная изоляция, выполненная из экологически чистых материалов, с наполнителем из пеноматериала поддерживает в холодном состоянии пищу и напитки в течение длительного времени, в том числе и без подачи электроэнергии. Плотно прилегающая и фиксируемая крышка позволяет использовать портативный холодильник с наибольшим КПД. Устройство работает от бортовой сети автомобиля 12В и от бытовой электросети 220/240В. Потребляемая мощность составляет 48 Вт. Данная модель работает как охлаждение продуктов до 18°С ниже температуры окружающей среды, так и на нагрев до 65°С. Внутренний объем камеры составляет 29 л.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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