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Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт купить с доставкой в Москве
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Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт

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Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 1
Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 2
Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 3
Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 4
Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 5
Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 6
Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 7
Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 8
Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 9
Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автохолодильник
  • Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 1
  • Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 2
  • Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 3
  • Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 4
  • Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 5
  • Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 6
  • Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 7
  • Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 8
  • Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 9
  • Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499825
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Автохолодильник
Размеры в упаковке, см
52х41х31
Вес, кг.
5.09

Описание товара Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт

Автомобильный холодильник STARWIND CB-117 - это незаменимый аксессуар для всех, кто проводит в дороге длительный период времени. Он позволяет хранить продукты и напитки, которые необходимы для дальнего путешествия. Автохолодильник изготовлен из высокопрочной пластмассы и оснащен удобной ручкой для переноски. Действенная изоляция, выполненная из экологически чистых материалов, с наполнителем из пеноматериала поддерживает в холодном состоянии пищу и напитки в течение длительного времени, в том числе и без подачи электроэнергии. Плотно прилегающая и фиксируемая крышка позволяет использовать портативный холодильник с наибольшим КПД. Устройство работает от бортовой сети автомобиля 12В и от бытовой электросети 220/240В. Потребляемая мощность составляет 48 Вт. Данная модель работает как охлаждение продуктов до 18°С ниже температуры окружающей среды, так и на нагрев до 65°С. Внутренний объем камеры составляет 29 л.

Отзывы о товаре Автохолодильник Starwind CB-117 29л 48Вт




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Автохолодильник
Описание
Автомобильный холодильник STARWIND CB-117 - это незаменимый аксессуар для всех, кто проводит в дороге длительный период времени. Он позволяет хранить продукты и напитки, которые необходимы для дальнего путешествия. Автохолодильник изготовлен из высокопрочной пластмассы и оснащен удобной ручкой для переноски. Действенная изоляция, выполненная из экологически чистых материалов, с наполнителем из пеноматериала поддерживает в холодном состоянии пищу и напитки в течение длительного времени, в том числе и без подачи электроэнергии. Плотно прилегающая и фиксируемая крышка позволяет использовать портативный холодильник с наибольшим КПД. Устройство работает от бортовой сети автомобиля 12В и от бытовой электросети 220/240В. Потребляемая мощность составляет 48 Вт. Данная модель работает как охлаждение продуктов до 18°С ниже температуры окружающей среды, так и на нагрев до 65°С. Внутренний объем камеры составляет 29 л.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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