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Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 купить с доставкой в Москве
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Компрессор автомобильный Gigant GAC-60

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Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Тип питания
клеммы аккумулятора
Производительность, л/мин
60
Длина воздушного шланга, м
2
Тип манометра
аналогвый
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
3
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 - фото 1
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 - фото 2
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 - фото 3
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 - фото 4
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 - фото 5
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 - фото 6
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 - фото 7
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 - фото 8
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 - фото 9
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 - фото 10
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 - фото 11
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 - фото 12
  • Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499816
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Компрессор автомобильный
Тип питания
клеммы аккумулятора
Производительность, л/мин
60
Длина воздушного шланга, м
2
Тип манометра
аналогвый
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
3
Входное напряжение
12
Размеры в упаковке, см
28х22х13
Вес, кг.
2.89

Описание товара Компрессор автомобильный Gigant GAC-60

Описание товара Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 Смотрите также: Автомобильные холодильники , Автомобильные щетки для снега и льда , Автопылесосы , Компрессоры автомобильные , Наклейки на автомобиль , Щетки стеклоочистителя

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Gigant GAC-60




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Компрессор автомобильный
Тип питания
клеммы аккумулятора
Производительность, л/мин
60
Длина воздушного шланга, м
2
Тип манометра
аналогвый
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
3
Входное напряжение
12
Описание
Описание товара Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 Компрессор автомобильный Gigant GAC-60 Смотрите также: Автомобильные холодильники , Автомобильные щетки для снега и льда , Автопылесосы , Компрессоры автомобильные , Наклейки на автомобиль , Щетки стеклоочистителя
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