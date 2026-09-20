Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746
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Характеристики
Описание товара Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746
В основе серии товаров «НИРВАНА» лежит древнекитайский метод игольчатого массажа для воздействия на активные точки тела. Подушка дорожная акупунктурная «НИРВАНА» – идеальное решение для путешествий, релаксации в офисе, дома и на природе. Наполнитель из гречневой лузги хорошо держит форму, а острые акупунктурные шипы уникальной формы «Цветы жизни» способствуют повышению мышечного тонуса, работоспособности и релаксации. Поддерживая естественное положение шеи, подушка осуществляет полноценный акупунктурный массаж, снимает напряжение и усталость, предотвращает болевые ощущения при долгих поездках. Использование натуральных эко-материалов делает её хорошо вентилируемой, не позволяет впитывать запахи и влагу, препятствует появлению микро-организмов. Шипы акупунктурной дорожной подушки «Цветы жизни» сделаны из безо-пасного HIPS-пластика, их кончики не ломаются и не царапают кожу. Акупунктурная подушка «НИРВАНА» разгружает шейный отдел позвоночника, обеспечивая нормальную работу позвоночных артерий и поступление кровотока в мозг. Здоровые сосуды головного мозга залог хорошего самочувствия и правильного функционирования всех органов в организме человека. Акупунктурная дорожная подушка «НИРВАНА» – прекрасный подарок для всех тех, кто не имеет интенсивных физических нагрузок, проводит много времени на работе и дома. находясь в положении сидя или ведет малоподвижный образ жизни. Ежедневное 15-минутное использование подушки позволит снять перенапряжение в конце дня и ощутить прилив новых сил. Рекомендуется при сильной утомляемости, нарушениях сна, головных болях, а также в качестве профилактики разных заболеваний шейного отдела позвоночника.
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