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Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 купить с доставкой в Москве
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Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746

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Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 1
Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 2
Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 3
Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 4
Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 5
Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 6
Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 7
Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 8
Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 9
Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подушка
  • Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 1
  • Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 2
  • Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 3
  • Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 4
  • Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 5
  • Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 6
  • Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 7
  • Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 8
  • Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 9
  • Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499566
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Характеристики

Бренд
Bradex
Тип товара
Подушка
Размеры в упаковке, см
28х27х12
Вес, кг.
1.25

Описание товара Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746

В основе серии товаров «НИРВАНА» лежит древнекитайский метод игольчатого массажа для воздействия на активные точки тела. Подушка дорожная акупунктурная «НИРВАНА» – идеальное решение для путешествий, релаксации в офисе, дома и на природе. Наполнитель из гречневой лузги хорошо держит форму, а острые акупунктурные шипы уникальной формы «Цветы жизни» способствуют повышению мышечного тонуса, работоспособности и релаксации. Поддерживая естественное положение шеи, подушка осуществляет полноценный акупунктурный массаж, снимает напряжение и усталость, предотвращает болевые ощущения при долгих поездках. Использование натуральных эко-материалов делает её хорошо вентилируемой, не позволяет впитывать запахи и влагу, препятствует появлению микро-организмов. Шипы акупунктурной дорожной подушки «Цветы жизни» сделаны из безо-пасного HIPS-пластика, их кончики не ломаются и не царапают кожу. Акупунктурная подушка «НИРВАНА» разгружает шейный отдел позвоночника, обеспечивая нормальную работу позвоночных артерий и поступление кровотока в мозг. Здоровые сосуды головного мозга залог хорошего самочувствия и правильного функционирования всех органов в организме человека. Акупунктурная дорожная подушка «НИРВАНА» – прекрасный подарок для всех тех, кто не имеет интенсивных физических нагрузок, проводит много времени на работе и дома. находясь в положении сидя или ведет малоподвижный образ жизни. Ежедневное 15-минутное использование подушки позволит снять перенапряжение в конце дня и ощутить прилив новых сил. Рекомендуется при сильной утомляемости, нарушениях сна, головных болях, а также в качестве профилактики разных заболеваний шейного отдела позвоночника.

Отзывы о товаре Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА Bradex KZ 0746




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Bradex
Тип товара
Подушка
Описание
В основе серии товаров «НИРВАНА» лежит древнекитайский метод игольчатого массажа для воздействия на активные точки тела. Подушка дорожная акупунктурная «НИРВАНА» – идеальное решение для путешествий, релаксации в офисе, дома и на природе. Наполнитель из гречневой лузги хорошо держит форму, а острые акупунктурные шипы уникальной формы «Цветы жизни» способствуют повышению мышечного тонуса, работоспособности и релаксации. Поддерживая естественное положение шеи, подушка осуществляет полноценный акупунктурный массаж, снимает напряжение и усталость, предотвращает болевые ощущения при долгих поездках. Использование натуральных эко-материалов делает её хорошо вентилируемой, не позволяет впитывать запахи и влагу, препятствует появлению микро-организмов. Шипы акупунктурной дорожной подушки «Цветы жизни» сделаны из безо-пасного HIPS-пластика, их кончики не ломаются и не царапают кожу. Акупунктурная подушка «НИРВАНА» разгружает шейный отдел позвоночника, обеспечивая нормальную работу позвоночных артерий и поступление кровотока в мозг. Здоровые сосуды головного мозга залог хорошего самочувствия и правильного функционирования всех органов в организме человека. Акупунктурная дорожная подушка «НИРВАНА» – прекрасный подарок для всех тех, кто не имеет интенсивных физических нагрузок, проводит много времени на работе и дома. находясь в положении сидя или ведет малоподвижный образ жизни. Ежедневное 15-минутное использование подушки позволит снять перенапряжение в конце дня и ощутить прилив новых сил. Рекомендуется при сильной утомляемости, нарушениях сна, головных болях, а также в качестве профилактики разных заболеваний шейного отдела позвоночника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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