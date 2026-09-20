Рамка переходная INCAR RHO-N12 HONDA Fit08+ 2Din
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рамка переходная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 498004
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рамка переходная
Дополнительно
для HONDA Fit08+ 2Din
Особенности
типоразмер - 2 DIN
Ширина, см
18.2
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
500
Описание товара Рамка переходная INCAR RHO-N12 HONDA Fit08+ 2Din
Переходная рамка 1/2 Din Honda Fit 08-13 (clima) лев. руль 2din (Incar RHO-N12) для замены шгу, простой монтаж повторяя контуры и цвет приборной панели транспортного средства. Используемый АБС-пластик защищает от повреждений и царапин, сохраняя внешний вид на весь срок эксплуатации
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рамка переходная
Дополнительно
для HONDA Fit08+ 2Din
Особенности
типоразмер - 2 DIN
Ширина, см
18.2
Переходная рамка 1/2 Din Honda Fit 08-13 (clima) лев. руль 2din (Incar RHO-N12) для замены шгу, простой монтаж повторяя контуры и цвет приборной панели транспортного средства. Используемый АБС-пластик защищает от повреждений и царапин, сохраняя внешний вид на весь срок эксплуатации
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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