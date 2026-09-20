Кресло компьютерное Бюрократ CH-545 бежевый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497690
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
14.7
Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ CH-545 бежевый
Пружинно-винтовой механизм качания спинки без фиксации. Регулировка высоты (газлифт). Крестовина пластик. Подлокотники пластиковые. Колеса для паркета и ламината. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA. Масса: 16,35 кг. Объем: 0,176 м3. Габариты (мм): 825х320х665.
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Пружинно-винтовой механизм качания спинки без фиксации. Регулировка высоты (газлифт). Крестовина пластик. Подлокотники пластиковые. Колеса для паркета и ламината. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA. Масса: 16,35 кг. Объем: 0,176 м3. Габариты (мм): 825х320х665.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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