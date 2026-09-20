Насадка сотовая Godox HC-150S для LD150RS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497270
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка
Высота, см
1.4
Ширина, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х2
Вес, г.
500
Описание товара Насадка сотовая Godox HC-150S для LD150RS
Сотовая насадка Godox Godox HC-150S предназначена для установки на светодиодный RGB осветитель Godox LD150RS. Модификатор закрепляется на корпусе осветителя при помощи удерживающих язычков-зажимов. Сотовая насадка сужает широкий световой поток, формируемый светодиодной панелью, и увеличивает контрастность свето-теневого рисунка, давая «жесткий свет».
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Сотовая насадка Godox Godox HC-150S предназначена для установки на светодиодный RGB осветитель Godox LD150RS. Модификатор закрепляется на корпусе осветителя при помощи удерживающих язычков-зажимов. Сотовая насадка сужает широкий световой поток, формируемый светодиодной панелью, и увеличивает контрастность свето-теневого рисунка, давая «жесткий свет».
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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