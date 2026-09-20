Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496516
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Характеристики
Вес, кг.
2.05
Описание товара Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный
Manfrotto MT190XPRO4 - омпактный 4-секционный алюминиевый штатив с расширенными возможностями и великолепным качеством сборки. Главной особенностью штатива 190XPRO4 является 90° механизм центральной колонны, который позволяет поднимать центральную колонну как вертикально вверх, так и выдвигать её горизонтально, заметно расширяя возможности кадрирования и съёмки, благодаря этому 190XPRO4 является весьма универсальным штативом, пригодным для самых различных фото- и видео- съёмок.
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Manfrotto MT190XPRO4 - омпактный 4-секционный алюминиевый штатив с расширенными возможностями и великолепным качеством сборки. Главной особенностью штатива 190XPRO4 является 90° механизм центральной колонны, который позволяет поднимать центральную колонну как вертикально вверх, так и выдвигать её горизонтально, заметно расширяя возможности кадрирования и съёмки, благодаря этому 190XPRO4 является весьма универсальным штативом, пригодным для самых различных фото- и видео- съёмок.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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