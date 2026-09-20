Держатель бумажного фона Manfrotto 046MC EXPAN
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496506
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Материал
алюминий
Цвет
белый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х4
Вес, кг.
3
Описание товара Держатель бумажного фона Manfrotto 046MC EXPAN
Держатель фона Manfrotto 046MC EXPAN служит для работы с одним рулоном фона. Комплект быстро вставляется в фоновый рулон и способен выдерживать нагрузку до 10 кг, несмотря на свою легкость в 2 кг. Устройство оснащено черной металлической цепочкой, которая позволяет регулировать высоту фона. Manfrotto 046MC EXPAN может расширяться от 46 мм до 78 мм и предоставляет возможности для творчества.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Держатель
Материал
алюминий
Цвет
белый, черный
Страна производитель
Китай
Держатель фона Manfrotto 046MC EXPAN служит для работы с одним рулоном фона. Комплект быстро вставляется в фоновый рулон и способен выдерживать нагрузку до 10 кг, несмотря на свою легкость в 2 кг. Устройство оснащено черной металлической цепочкой, которая позволяет регулировать высоту фона. Manfrotto 046MC EXPAN может расширяться от 46 мм до 78 мм и предоставляет возможности для творчества.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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