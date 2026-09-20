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Характеристики
Тип товара
Светофильтры UV
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496480
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Описание товара Фильтр ультрафиолетовый Hoya UV(O) FUSION ANTISTATIC 112.0
Главной особенностью серии Fusion Antistatic является специальное антистатическое покрытие поверхностей стекол, исключающее прилипание пыли на фильтр. Благодаря этому, протирая стекло, фотограф с меньшей вероятностью поцарапает его. Для быстрой, легкой и безопасной очистки фильтров Fusion Antistatic не требуется наличие воздушной груши или специальной кисточки. Дополнительная особенность покрытия – капли воды не задерживаются на нем, а сразу скатываются вниз. Таким образом съемка во время дождя, в аквастудии, экстремальных водных видов спорта значительно упрощается. Влага удаляется со стекла сама собой, и на фильтре не остается трудно устранимых разводов.
Главной особенностью серии Fusion Antistatic является специальное антистатическое покрытие поверхностей стекол, исключающее прилипание пыли на фильтр. Благодаря этому, протирая стекло, фотограф с меньшей вероятностью поцарапает его. Для быстрой, легкой и безопасной очистки фильтров Fusion Antistatic не требуется наличие воздушной груши или специальной кисточки. Дополнительная особенность покрытия – капли воды не задерживаются на нем, а сразу скатываются вниз. Таким образом съемка во время дождя, в аквастудии, экстремальных водных видов спорта значительно упрощается. Влага удаляется со стекла сама собой, и на фильтре не остается трудно устранимых разводов.
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