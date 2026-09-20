Фильтр Hoya ND8 PRO 58
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Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496476
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
58
Дополнительно
коэффициент затемнения 3х
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтральный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Фильтр Hoya ND8 PRO 58
Нейтрально-серый фильтр HOYA ND8 PRO 58mm уменьшает количество яркого света, попадающего в объектив. Он позволяет вести съемку при сильном освещении на открытой диафрагме, а также использовать длительные выдержки для достижения эффекта динамики. Благодаря этому фильтру фотографу не придется тратить время на корректировку цветопередачи.
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Бренд
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
58
Дополнительно
коэффициент затемнения 3х
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтральный
Страна производитель
Китай
Нейтрально-серый фильтр HOYA ND8 PRO 58mm уменьшает количество яркого света, попадающего в объектив. Он позволяет вести съемку при сильном освещении на открытой диафрагме, а также использовать длительные выдержки для достижения эффекта динамики. Благодаря этому фильтру фотографу не придется тратить время на корректировку цветопередачи.
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