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Фильтр Hoya ND100 PRO 49 купить с доставкой в Москве
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Фильтр Hoya ND100 PRO 49

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Фильтр Hoya ND100 PRO 49 - фото 1
Фильтр Hoya ND100 PRO 49 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
  • Фильтр Hoya ND100 PRO 49 - фото 1
  • Фильтр Hoya ND100 PRO 49 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496473
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
49
Дополнительно
мультипросветление
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр Hoya ND100 PRO 49

Нейтрально-серые фильтры (иногда их называют просто нейтральными) предназначены для равномерного снижения светового потока, поступающего в камеру через объектив. Они применяются, когда скорости срабатывания затвора не достаточно, чтобы отсечь избыток света (например, при съёмке с открытой диафрагмой в солнечную погоду) или же когда фотографу намеренно требуется существенно увеличить время выдержки (например, для смазывания движущихся объектов).

Отзывы о товаре Фильтр Hoya ND100 PRO 49




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Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
49
Дополнительно
мультипросветление
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Нейтрально-серые фильтры (иногда их называют просто нейтральными) предназначены для равномерного снижения светового потока, поступающего в камеру через объектив. Они применяются, когда скорости срабатывания затвора не достаточно, чтобы отсечь избыток света (например, при съёмке с открытой диафрагмой в солнечную погоду) или же когда фотографу намеренно требуется существенно увеличить время выдержки (например, для смазывания движущихся объектов).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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