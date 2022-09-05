Ручной ремень Flama FL-HS4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ремень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496434
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ремень
Дополнительно
совместимость с камерами DSLR, SLR, DC
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
200
Описание товара Ручной ремень Flama FL-HS4
Ручной ремень разработан специально для цифровых и пленочных зеркальных фотокамер. Аксессуар предназначен для повышения безопасности при работе с фотоаппаратом. Благодаря обеспечению устойчивой фиксации фотооборудования в руке, ручной ремень создает комфортные условия во время непосредственной съемки и при перемещении. Наличие специального крепежного винта позволяет прочно прикрепить ремень к фотооборудованию. Ремень предусматривает возможность плотного обхвата запястья руки и снижает вероятность возможного падения фотокамеры.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
ремень
Дополнительно
совместимость с камерами DSLR, SLR, DC
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Ручной ремень разработан специально для цифровых и пленочных зеркальных фотокамер. Аксессуар предназначен для повышения безопасности при работе с фотоаппаратом. Благодаря обеспечению устойчивой фиксации фотооборудования в руке, ручной ремень создает комфортные условия во время непосредственной съемки и при перемещении. Наличие специального крепежного винта позволяет прочно прикрепить ремень к фотооборудованию. Ремень предусматривает возможность плотного обхвата запястья руки и снижает вероятность возможного падения фотокамеры.
Достоинства:
Удобный,хорошо ложится на руку,комфортен в эксплуатации.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Покупкой доволен,цена и качество соответствуют.Спасибо,КотоФото!
Ручной ремень Flama FL-HS4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ручной ремень Flama FL-HS4
Достоинства:
Удобный,хорошо ложится на руку,комфортен в эксплуатации.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Покупкой доволен,цена и качество соответствуют.Спасибо,КотоФото!