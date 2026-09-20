Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200Mhz (PSD416G3200K)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200Mhz (PSD416G3200K)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR4 объёмом 16 ГБ станет отличным выбором для пользователей, которым требуется стабильная и производительная основа для повседневной работы и современных игр. Он идеально подходит для апгрейда домашнего или офисного компьютера, обеспечивая комфортную работу с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными к графике играми. Для монтажа видео или работы с большими массивами данных одного такого модуля может быть недостаточно, но в паре с аналогичной планкой он образует мощный 32-ГБ двухканальный комплект, закрывающий потребности большинства пользователей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3. Это означает, что планка совместима только с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров. Установка такой памяти в ноутбук или плату с другими слотами физически невозможна, что важно проверить перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 16 ГБ на один модуль сегодня считается отличным балансом для большинства задач. Частота 3200 МГц выводит производительность на уровень выше базовых 2133 или 2400 МГц, особенно заметный в играх и приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти. В двухканальном режиме пара таких планок обеспечит высокую пропускную способность, что положительно скажется на минимальном FPS в играх и общей отзывчивости системы при одновременной работе нескольких программ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Заявленная частота 3200 МГц достигается с помощью предустановленного профиля Intel XMP 2.0. Это означает, что для работы на максимальной скорости достаточно активировать один параметр в BIOS материнской платы, избегая сложной ручной настройки таймингов и напряжения. Подобный подход делает память удобной для пользователей, не являющихся оверклокерами, но желающих получить гарантированный прирост производительности от своей платформы. Рабочее напряжение, соответствующее стандарту DDR4, обеспечивает стабильность и совместимость.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (серии Ryzen на сокетах AM4 и новее), поддерживающими память DDR4. Однако для выхода на частоту 3200 МГц необходимо, чтобы её поддерживал как процессор, так и чипсет материнской платы. На старых или бюджетных платах память может автоматически запуститься на более низкой, базовой частоте. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оснащена компактным алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Низкопрофильный дизайн планки практически исключает риск конфликта с установленными процессорными кулерами, в том числе крупными башенными. Подсветка у этой модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для лаконичных, функциональных сборок, где важен не внешний эффект, а надёжность и цена.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Если вы планируете апгрейд, оптимально сразу приобрести два таких модуля или докупить в будущем второй, максимально похожий по характеристикам, чтобы избежать проблем с совместимостью и стабильностью XMP-профиля.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это поколение DDR4: модуль не подойдёт для плат с устаревшими слотами DDR3 или новейшими DDR5. Для раскрытия потенциала частоты 3200 МГц требуется материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), и современный процессор. Если ваша система изначально работала с памятью на более низкой частоте, после установки новой планки нужно вручную активировать профиль XMP в BIOS. Этот комплект – разумный баланс цены и скорости для геймеров и энтузиастов, но для чисто офисных задач можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 510 руб.2628 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 8GB 3200MHz (KF432C16BB/8)
-
В наличииЦена 10 790 руб.2698 руб. в СплитОперативная память Kingspec DDR4 DIMM 16Gb, 3200Mhz (KS3200D4P13...
-
В наличииЦена 10 890 руб.2723 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTBSD4P32SP-16)
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 16Gb 2666MHz (PSD416G26662)
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac Shadow II 16Gb PC25600, 3200Mhz, (...
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac Shadow II 16Gb PC21300, 2666Mhz, (...
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow S 16GB DDR4-2666
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow S 16GB DDR4-3200
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 16Gb, 2666Mhz, NT...
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow III, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 M...
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [N...
-
В наличииЦена 11 510 руб.2878 руб. в СплитПамять оперативная AMD Radeon 8GB DDR5 4800 DIMM Entertainment S...
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR4 объёмом 16 ГБ станет отличным выбором для пользователей, которым требуется стабильная и производительная основа для повседневной работы и современных игр. Он идеально подходит для апгрейда домашнего или офисного компьютера, обеспечивая комфортную работу с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными к графике играми. Для монтажа видео или работы с большими массивами данных одного такого модуля может быть недостаточно, но в паре с аналогичной планкой он образует мощный 32-ГБ двухканальный комплект, закрывающий потребности большинства пользователей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3. Это означает, что планка совместима только с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров. Установка такой памяти в ноутбук или плату с другими слотами физически невозможна, что важно проверить перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 16 ГБ на один модуль сегодня считается отличным балансом для большинства задач. Частота 3200 МГц выводит производительность на уровень выше базовых 2133 или 2400 МГц, особенно заметный в играх и приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти. В двухканальном режиме пара таких планок обеспечит высокую пропускную способность, что положительно скажется на минимальном FPS в играх и общей отзывчивости системы при одновременной работе нескольких программ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Заявленная частота 3200 МГц достигается с помощью предустановленного профиля Intel XMP 2.0. Это означает, что для работы на максимальной скорости достаточно активировать один параметр в BIOS материнской платы, избегая сложной ручной настройки таймингов и напряжения. Подобный подход делает память удобной для пользователей, не являющихся оверклокерами, но желающих получить гарантированный прирост производительности от своей платформы. Рабочее напряжение, соответствующее стандарту DDR4, обеспечивает стабильность и совместимость.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (серии Ryzen на сокетах AM4 и новее), поддерживающими память DDR4. Однако для выхода на частоту 3200 МГц необходимо, чтобы её поддерживал как процессор, так и чипсет материнской платы. На старых или бюджетных платах память может автоматически запуститься на более низкой, базовой частоте. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оснащена компактным алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Низкопрофильный дизайн планки практически исключает риск конфликта с установленными процессорными кулерами, в том числе крупными башенными. Подсветка у этой модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для лаконичных, функциональных сборок, где важен не внешний эффект, а надёжность и цена.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Если вы планируете апгрейд, оптимально сразу приобрести два таких модуля или докупить в будущем второй, максимально похожий по характеристикам, чтобы избежать проблем с совместимостью и стабильностью XMP-профиля.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это поколение DDR4: модуль не подойдёт для плат с устаревшими слотами DDR3 или новейшими DDR5. Для раскрытия потенциала частоты 3200 МГц требуется материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), и современный процессор. Если ваша система изначально работала с памятью на более низкой частоте, после установки новой планки нужно вручную активировать профиль XMP в BIOS. Этот комплект – разумный баланс цены и скорости для геймеров и энтузиастов, но для чисто офисных задач можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200Mhz (PSD416G3200K)