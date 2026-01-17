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Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель SL100Bi, рефлектор, защитная крышка, кабель питания
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
0~100%
Цветовая температура
2800-6500K
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495796
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Осветитель SL100Bi, рефлектор, защитная крышка, кабель питания
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
0~100%
Цветовая температура
2800-6500K
Габаритные размеры, см
24,3 х 20,5 х 12,7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х22
Вес, кг.
2.9
Описание товара Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный
Godox представляет новый источник постоянного света для удовлетворения всех потребностей в студийном освещении. Для тех, кто стремится к максимальной мощности при ограниченном бюджете, у Godox есть SL100D и SL100Bi. Компактный осветитель серии SL100 имеет высокую яркость и хорошо подходит для освещения в небольших помещениях. Версия осветителя с индексом D (5600К) является базовым решением с фиксированной цветовой температурой сбалансированной по дневному свету и свету большинства других студийных вспышек, а версия Bi - с регулируемой цветовой температурой, отлично подойдет для творчества. Широко распространенное крепление Bowens упрощает выбор аксессуаров. Хотите стать популярным YouTube-блогером, стримером или контент-мейкером? Осветитель SL100 даст хороший старт.
Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный
Источник: Яндекс Маркет
Оксана Б.
Достоинства:
Комментарий:
отличный чистый свет! все аккуратно упаковано. осталось купить хорошую стойку для него. подключение (вилка в розетку) подходит для наших розеток.
Источник: Яндекс Маркет
Василий К.
Достоинства:
Комментарий:
Осветитель - зверь. Качество как всегда у Godox! Супер.
Источник: Яндекс Маркет
Николай О.
Достоинства:
Комментарий:
Давное хотел купить свет с постоянной температурой. Долго выбирал и сначала сказал на 60 w. Но потом нашел в этом магазине дешевле и заказал 100D на 100w. Упаковка отлично сделана, все пришло в целостности) при запуске с софтбоксом дает очень мягкие тени. Охлаждение великолепно работает. Совсем не греется! Спасибо за быструю доставку и приятную цену!
Источник: Яндекс Маркет
Ищущий
Достоинства:
Комментарий:
Отличный свет, знатно все упаковано, все нормально
Источник: Яндекс Маркет
Елена Г.
Достоинства:
Комментарий:
Еще не пользовалась , но свет работает , упакован хорошо , все качественно , с заботой !
Источник: Яндекс Маркет
Василий К.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл рабочий, запакован хорошо, в работе ещё не пробовал но работает вроде все как должно
Источник: Яндекс Маркет
Алина К.
Достоинства:
Комментарий:
Светит прекрасно, купила, как второй постоянник для работы в студии. Свет яркий, все режимы переключаются. На фото 19% всего лишь света включено.Я довольна, спасибо!
Осветитель SL100Bi, рефлектор, защитная крышка, кабель питания
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
0~100%
Цветовая температура
2800-6500K
Габаритные размеры, см
24,3 х 20,5 х 12,7
Страна производитель
Китай
Описание
Godox представляет новый источник постоянного света для удовлетворения всех потребностей в студийном освещении. Для тех, кто стремится к максимальной мощности при ограниченном бюджете, у Godox есть SL100D и SL100Bi. Компактный осветитель серии SL100 имеет высокую яркость и хорошо подходит для освещения в небольших помещениях. Версия осветителя с индексом D (5600К) является базовым решением с фиксированной цветовой температурой сбалансированной по дневному свету и свету большинства других студийных вспышек, а версия Bi - с регулируемой цветовой температурой, отлично подойдет для творчества. Широко распространенное крепление Bowens упрощает выбор аксессуаров. Хотите стать популярным YouTube-блогером, стримером или контент-мейкером? Осветитель SL100 даст хороший старт.
Комментарий:
отличный чистый свет! все аккуратно упаковано. осталось купить хорошую стойку для него. подключение (вилка в розетку) подходит для наших розеток.
Источник: Яндекс Маркет
Василий К.
Достоинства:
Комментарий:
Осветитель - зверь. Качество как всегда у Godox! Супер.
Источник: Яндекс Маркет
Николай О.
Достоинства:
Комментарий:
Давное хотел купить свет с постоянной температурой. Долго выбирал и сначала сказал на 60 w. Но потом нашел в этом магазине дешевле и заказал 100D на 100w. Упаковка отлично сделана, все пришло в целостности) при запуске с софтбоксом дает очень мягкие тени. Охлаждение великолепно работает. Совсем не греется! Спасибо за быструю доставку и приятную цену!
Источник: Яндекс Маркет
Ищущий
Достоинства:
Комментарий:
Отличный свет, знатно все упаковано, все нормально
Источник: Яндекс Маркет
Елена Г.
Достоинства:
Комментарий:
Еще не пользовалась , но свет работает , упакован хорошо , все качественно , с заботой !
Источник: Яндекс Маркет
Василий К.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл рабочий, запакован хорошо, в работе ещё не пробовал но работает вроде все как должно
Источник: Яндекс Маркет
Алина К.
Достоинства:
Комментарий:
Светит прекрасно, купила, как второй постоянник для работы в студии. Свет яркий, все режимы переключаются. На фото 19% всего лишь света включено.Я довольна, спасибо!
Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный
Достоинства:
Комментарий:
отличный чистый свет! все аккуратно упаковано. осталось купить хорошую стойку для него. подключение (вилка в розетку) подходит для наших розеток.
Достоинства:
Комментарий:
Осветитель - зверь. Качество как всегда у Godox! Супер.
Достоинства:
Комментарий:
Давное хотел купить свет с постоянной температурой. Долго выбирал и сначала сказал на 60 w. Но потом нашел в этом магазине дешевле и заказал 100D на 100w. Упаковка отлично сделана, все пришло в целостности) при запуске с софтбоксом дает очень мягкие тени. Охлаждение великолепно работает. Совсем не греется! Спасибо за быструю доставку и приятную цену!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный свет, знатно все упаковано, все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Еще не пользовалась , но свет работает , упакован хорошо , все качественно , с заботой !
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл рабочий, запакован хорошо, в работе ещё не пробовал но работает вроде все как должно
Достоинства:
Комментарий:
Светит прекрасно, купила, как второй постоянник для работы в студии. Свет яркий, все режимы переключаются. На фото 19% всего лишь света включено.Я довольна, спасибо!