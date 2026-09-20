Top.Mail.Ru
Осветитель светодиодный Godox TL30 RGB купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель светодиодный Godox TL30 RGB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Осветитель светодиодный Godox TL30 RGB - фото 1
Осветитель светодиодный Godox TL30 RGB - фото 2
Осветитель светодиодный Godox TL30 RGB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
  • Осветитель светодиодный Godox TL30 RGB - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox TL30 RGB - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox TL30 RGB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495793
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Размеры в упаковке, см
24х6х6
Вес, г.
500

Описание товара Осветитель светодиодный Godox TL30 RGB

Светодиодный осветитель TL30 RGB от Godox - это легкий светодиодный осветитель в компактном форм-факторе в виде трубки. Цветовая температура регулируется от 2700K до 6300K, что позволяет сбалансировать свет по цвету с любым другим источником освещения. Невероятно высокий индекс TLCI 99 и индекс CRI 97 обеспечивает чрезвычайно высокую точность цветопередачи как в фото-, так и в видеопроизводстве. RGB-светодиод может воспроизвести любой цвет в широком цветовом диапазоне из 36000 доступных цветов, просто выберите оттенок, его насыщенность и яркость. 13 световых спецэффектов с тремя предустановками на каждый помогут имитировать различные световые сцены.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox TL30 RGB




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Описание
Светодиодный осветитель TL30 RGB от Godox - это легкий светодиодный осветитель в компактном форм-факторе в виде трубки. Цветовая температура регулируется от 2700K до 6300K, что позволяет сбалансировать свет по цвету с любым другим источником освещения. Невероятно высокий индекс TLCI 99 и индекс CRI 97 обеспечивает чрезвычайно высокую точность цветопередачи как в фото-, так и в видеопроизводстве. RGB-светодиод может воспроизвести любой цвет в широком цветовом диапазоне из 36000 доступных цветов, просто выберите оттенок, его насыщенность и яркость. 13 световых спецэффектов с тремя предустановками на каждый помогут имитировать различные световые сцены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный Godox TL30 RGB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...