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Характеристики
Тип товара
Осветители
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495793
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Описание товара Осветитель светодиодный Godox TL30 RGB
Светодиодный осветитель TL30 RGB от Godox - это легкий светодиодный осветитель в компактном форм-факторе в виде трубки. Цветовая температура регулируется от 2700K до 6300K, что позволяет сбалансировать свет по цвету с любым другим источником освещения. Невероятно высокий индекс TLCI 99 и индекс CRI 97 обеспечивает чрезвычайно высокую точность цветопередачи как в фото-, так и в видеопроизводстве. RGB-светодиод может воспроизвести любой цвет в широком цветовом диапазоне из 36000 доступных цветов, просто выберите оттенок, его насыщенность и яркость. 13 световых спецэффектов с тремя предустановками на каждый помогут имитировать различные световые сцены.
Светодиодный осветитель TL30 RGB от Godox - это легкий светодиодный осветитель в компактном форм-факторе в виде трубки. Цветовая температура регулируется от 2700K до 6300K, что позволяет сбалансировать свет по цвету с любым другим источником освещения. Невероятно высокий индекс TLCI 99 и индекс CRI 97 обеспечивает чрезвычайно высокую точность цветопередачи как в фото-, так и в видеопроизводстве. RGB-светодиод может воспроизвести любой цвет в широком цветовом диапазоне из 36000 доступных цветов, просто выберите оттенок, его насыщенность и яркость. 13 световых спецэффектов с тремя предустановками на каждый помогут имитировать различные световые сцены.
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