Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель WL4B x1 , чехол x1, кабель USB-C x1, монтажная ножка 1/4 дюйма x1, руководство по эксплуатации x1
Выходная мощность, Вт
4
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
5600K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495790
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель WL4B x1 , чехол x1, кабель USB-C x1, монтажная ножка 1/4 дюйма x1, руководство по эксплуатации x1
Выходная мощность, Вт
4
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
5600K
Габаритные размеры, см
4,5 x 4,5 x 4,7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
300
Описание товара Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки
WL4B - карманный светодиодный осветитель, который позволит разжечь вашу креативность и творческий потенциал, где бы вы ни оказались. Благодаря защите от брызг, воды и пыли перед вами будут открыты все дороги. Осветитель поможет справиться с любым вызовом!
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель WL4B x1 , чехол x1, кабель USB-C x1, монтажная ножка 1/4 дюйма x1, руководство по эксплуатации x1
Выходная мощность, Вт
4
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
5600K
Габаритные размеры, см
4,5 x 4,5 x 4,7
Страна производитель
Китай
WL4B - карманный светодиодный осветитель, который позволит разжечь вашу креативность и творческий потенциал, где бы вы ни оказались. Благодаря защите от брызг, воды и пыли перед вами будут открыты все дороги. Осветитель поможет справиться с любым вызовом!
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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