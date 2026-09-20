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Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки

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Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки - фото 1
Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки - фото 2
Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки - фото 3
Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки - фото 4
Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки - фото 5
Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки - фото 6
Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель WL4B x1 , чехол x1, кабель USB-C x1, монтажная ножка 1/4 дюйма x1, руководство по эксплуатации x1
Выходная мощность, Вт
4
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
5600K
  • Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495790
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель WL4B x1 , чехол x1, кабель USB-C x1, монтажная ножка 1/4 дюйма x1, руководство по эксплуатации x1
Выходная мощность, Вт
4
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
5600K
Габаритные размеры, см
4,5 x 4,5 x 4,7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
300

Описание товара Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки

WL4B - карманный светодиодный осветитель, который позволит разжечь вашу креативность и творческий потенциал, где бы вы ни оказались. Благодаря защите от брызг, воды и пыли перед вами будут открыты все дороги. Осветитель поможет справиться с любым вызовом!

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox WL4B для подводной съемки




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель WL4B x1 , чехол x1, кабель USB-C x1, монтажная ножка 1/4 дюйма x1, руководство по эксплуатации x1
Выходная мощность, Вт
4
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
5600K
Габаритные размеры, см
4,5 x 4,5 x 4,7
Страна производитель
Китай
Описание
WL4B - карманный светодиодный осветитель, который позволит разжечь вашу креативность и творческий потенциал, где бы вы ни оказались. Благодаря защите от брызг, воды и пыли перед вами будут открыты все дороги. Осветитель поможет справиться с любым вызовом!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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