Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED
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Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 120BW LED, шторки, конверсионный фильтр, силовой блок (балласт), кабель питания DC, кабель питания AC
Выходная мощность, Вт
120
Регулировка мощности
10%-100%
Цветовая температура
5600K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 820 руб.
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Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494769
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 120BW LED, шторки, конверсионный фильтр, силовой блок (балласт), кабель питания DC, кабель питания AC
Выходная мощность, Вт
120
Регулировка мощности
10%-100%
Цветовая температура
5600K
Габаритные размеры, см
20,3 х 15 х 13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х26
Вес, кг.
5.3
Описание товара Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED
Видеообзор на Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED
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Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 120BW LED, шторки, конверсионный фильтр, силовой блок (балласт), кабель питания DC, кабель питания AC
Выходная мощность, Вт
120
Регулировка мощности
10%-100%
Цветовая температура
5600K
Габаритные размеры, см
20,3 х 15 х 13
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED - стоимость товара 16820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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