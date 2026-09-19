Антенна Rexant Активная Ag-703 (34-0703)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494428
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Антенна
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, г.
300
Описание товара Антенна Rexant Активная Ag-703 (34-0703)
Антенна активная, (со встроенным усилителем) индивидуальная, уличной установки, предназначена для приема цифрового эфирного ТВ вещания в стандарте DVB-T2. Использутся для приема цифрового эфирного вещания на современных телевизорах или комбинированных ресиверах, укомплектованных тюнером стандарта DVB-T2.
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Антенна активная, (со встроенным усилителем) индивидуальная, уличной установки, предназначена для приема цифрового эфирного ТВ вещания в стандарте DVB-T2. Использутся для приема цифрового эфирного вещания на современных телевизорах или комбинированных ресиверах, укомплектованных тюнером стандарта DVB-T2.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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