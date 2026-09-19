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Антенна Rexant RX-417 34-0777 активная купить с доставкой в Москве
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Антенна Rexant RX-417 34-0777 активная

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Антенна Rexant RX-417 34-0777 активная - фото 1
Антенна Rexant RX-417 34-0777 активная - фото 2
Антенна Rexant RX-417 34-0777 активная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
  • Антенна Rexant RX-417 34-0777 активная - фото 1
  • Антенна Rexant RX-417 34-0777 активная - фото 2
  • Антенна Rexant RX-417 34-0777 активная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494396
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Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Антенна
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, кг.
1.5

Описание товара Антенна Rexant RX-417 34-0777 активная

Антенна активная индивидуальная уличной установки Rexant RX-417 предназначена для приема цифрового эфирного ТВ вещания в стандарте DVB-T2. Используется для приема цифрового эфирного вещания на современных телевизорах или комбинированных ресиверах, укомплектованных тюнером стандарта DVB-T2.

Отзывы о товаре Антенна Rexant RX-417 34-0777 активная




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Антенна
Страна производитель
Китай
Описание
Антенна активная индивидуальная уличной установки Rexant RX-417 предназначена для приема цифрового эфирного ТВ вещания в стандарте DVB-T2. Используется для приема цифрового эфирного вещания на современных телевизорах или комбинированных ресиверах, укомплектованных тюнером стандарта DVB-T2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна Rexant RX-417 34-0777 активная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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