Каталка "Ветерок" 77998

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 820 руб.
3 264
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494266
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Каталки являются любимыми детскими игрушками, так как лучше других могут развлечь ребёнка. Фабрика «Полесье» представляет новинку – каталку Ветерок. Игрушка выполнена в ярких цветах, имеет округлые формы деталей. Также, для удобства малыша во время катания, конструкция предполагает наличие спинки. Каталка предназначена для самостоятельного катания ребёнка, путём отталкивания ножками. Порадует ребенка и наличие сигнала на руле. Держась за спинку каталки, ребенок может толкать её перед собой, совершенствуя навыки ходьбы. Катание развивает первоначальные движения и общую координацию малыша, способствует его физическому развитию.
Каталки являются любимыми детскими игрушками, так как лучше других могут развлечь ребёнка. Фабрика «Полесье» представляет новинку – каталку Ветерок. Игрушка выполнена в ярких цветах, имеет округлые формы деталей. Также, для удобства малыша во время катания, конструкция предполагает наличие спинки. Каталка предназначена для самостоятельного катания ребёнка, путём отталкивания ножками. Порадует ребенка и наличие сигнала на руле. Держась за спинку каталки, ребенок может толкать её перед собой, совершенствуя навыки ходьбы. Катание развивает первоначальные движения и общую координацию малыша, способствует его физическому развитию.
Каталка "Ветерок" 77998 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Каталка "Ветерок" 77998