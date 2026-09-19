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Каталка "Ветерок" 77998 купить с доставкой в Москве
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Каталка "Ветерок" 77998

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Каталка &quot;Ветерок&quot; 77998 - фото 1
Каталка &quot;Ветерок&quot; 77998 - фото 2
Каталка &quot;Ветерок&quot; 77998 - фото 3
Каталка &quot;Ветерок&quot; 77998 - фото 4
Каталка &quot;Ветерок&quot; 77998 - фото 5
Каталка &quot;Ветерок&quot; 77998 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
  • Каталка &quot;Ветерок&quot; 77998 - фото 1
  • Каталка &quot;Ветерок&quot; 77998 - фото 2
  • Каталка &quot;Ветерок&quot; 77998 - фото 3
  • Каталка &quot;Ветерок&quot; 77998 - фото 4
  • Каталка &quot;Ветерок&quot; 77998 - фото 5
  • Каталка &quot;Ветерок&quot; 77998 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 820 руб.  3 264 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494266
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игрушки-каталки
Звуковые эффекты
да
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х28х27
Вес, кг.
2

Описание товара Каталка "Ветерок" 77998

Каталки являются любимыми детскими игрушками, так как лучше других могут развлечь ребёнка. Фабрика «Полесье» представляет новинку – каталку Ветерок. Игрушка выполнена в ярких цветах, имеет округлые формы деталей. Также, для удобства малыша во время катания, конструкция предполагает наличие спинки. Каталка предназначена для самостоятельного катания ребёнка, путём отталкивания ножками. Порадует ребенка и наличие сигнала на руле. Держась за спинку каталки, ребенок может толкать её перед собой, совершенствуя навыки ходьбы. Катание развивает первоначальные движения и общую координацию малыша, способствует его физическому развитию.

Отзывы о товаре Каталка "Ветерок" 77998




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игрушки-каталки
Звуковые эффекты
да
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Каталки являются любимыми детскими игрушками, так как лучше других могут развлечь ребёнка. Фабрика «Полесье» представляет новинку – каталку Ветерок. Игрушка выполнена в ярких цветах, имеет округлые формы деталей. Также, для удобства малыша во время катания, конструкция предполагает наличие спинки. Каталка предназначена для самостоятельного катания ребёнка, путём отталкивания ножками. Порадует ребенка и наличие сигнала на руле. Держась за спинку каталки, ребенок может толкать её перед собой, совершенствуя навыки ходьбы. Катание развивает первоначальные движения и общую координацию малыша, способствует его физическому развитию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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