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Домик для зверей (в сеточке) купить с доставкой в Москве
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Домик для зверей (в сеточке)

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Домик для зверей (в сеточке) - фото 1
Домик для зверей (в сеточке) - фото 2
Домик для зверей (в сеточке) - фото 3
Домик для зверей (в сеточке) - фото 4
Домик для зверей (в сеточке) - фото 5
Домик для зверей (в сеточке) - фото 6
Домик для зверей (в сеточке) - фото 7
Домик для зверей (в сеточке) - фото 8
Домик для зверей (в сеточке) - фото 9
Домик для зверей (в сеточке) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Домик для зверей (в сеточке) - фото 1
  • Домик для зверей (в сеточке) - фото 2
  • Домик для зверей (в сеточке) - фото 3
  • Домик для зверей (в сеточке) - фото 4
  • Домик для зверей (в сеточке) - фото 5
  • Домик для зверей (в сеточке) - фото 6
  • Домик для зверей (в сеточке) - фото 7
  • Домик для зверей (в сеточке) - фото 8
  • Домик для зверей (в сеточке) - фото 9
  • Домик для зверей (в сеточке) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
800 руб.  1 411 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494260
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х16
Вес, г.
578

Описание товара Домик для зверей (в сеточке)

Развивающая игрушка для детей до 3-х лет в виде домика. На крыше домика 6 отверстий-пазлов в форме разных зверюшек, куда малыш подбирает и вкладывает соответствующие фигурки. У домика есть 3 дверки с замками, и чтобы открыть их и достать зверюшек, ребенок подбирает ключики по цвету и форме замка. Наклейки с животными на фигурки малыш наклеит сам. На крыше предусмотрена ручка для удобства перемещения домика. Домики развивающие рекомендуются для развития детей до 3-х лет, а также детям в дошкольных учреждениях образования, поскольку игра с ними развивает цветовосприятие, логику, память, а также мелкую моторику рук. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.

Отзывы о товаре Домик для зверей (в сеточке)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игрушка для детей до 3-х лет в виде домика. На крыше домика 6 отверстий-пазлов в форме разных зверюшек, куда малыш подбирает и вкладывает соответствующие фигурки. У домика есть 3 дверки с замками, и чтобы открыть их и достать зверюшек, ребенок подбирает ключики по цвету и форме замка. Наклейки с животными на фигурки малыш наклеит сам. На крыше предусмотрена ручка для удобства перемещения домика. Домики развивающие рекомендуются для развития детей до 3-х лет, а также детям в дошкольных учреждениях образования, поскольку игра с ними развивает цветовосприятие, логику, память, а также мелкую моторику рук. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домик для зверей (в сеточке) - по цене 800 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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