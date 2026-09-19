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Контейнер 55 с крышкой 370*255*207мм, 8,6 литра купить с доставкой в Москве
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Контейнер 55 с крышкой 370*255*207мм, 8,6 литра

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Контейнер 55 с крышкой 370*255*207мм, 8,6 литра - фото 1
Контейнер 55 с крышкой 370*255*207мм, 8,6 литра - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Контейнер 55 с крышкой 370*255*207мм, 8,6 литра - фото 1
  • Контейнер 55 с крышкой 370*255*207мм, 8,6 литра - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
650 руб.  1 122 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494257
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
контейнер, крышка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х21
Вес, г.
700

Описание товара Контейнер 55 с крышкой 370*255*207мм, 8,6 литра

Контейнер для хранения поможет ребенку содержать в порядке свои игрушки и прочие мелкие вещи.

Отзывы о товаре Контейнер 55 с крышкой 370*255*207мм, 8,6 литра




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
контейнер, крышка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Контейнер для хранения поможет ребенку содержать в порядке свои игрушки и прочие мелкие вещи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контейнер 55 с крышкой 370*255*207мм, 8,6 литра - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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