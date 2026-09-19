Набор детской посуды "Алиса" для пикника №1
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%750 руб. 1 343 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494247
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тарелки, стаканы, вилки, ножи, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х18
Вес, г.
567
Описание товара Набор детской посуды "Алиса" для пикника №1
Серия «Алиса» способствует раскрытию потенциала маленькой хозяйки. Умение готовить, содержать быт и заботиться о чистоте очень помогут ей в будущем. Данный комплект упакован в прозрачный контейнер с ручкой, что удобно для перемещения и хранения игрушки. С ним ребёнок с удовольствием будет играть на свежем воздухе и устраивать импровизированные пикники.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тарелки, стаканы, вилки, ножи, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Серия «Алиса» способствует раскрытию потенциала маленькой хозяйки. Умение готовить, содержать быт и заботиться о чистоте очень помогут ей в будущем. Данный комплект упакован в прозрачный контейнер с ручкой, что удобно для перемещения и хранения игрушки. С ним ребёнок с удовольствием будет играть на свежем воздухе и устраивать импровизированные пикники.
Набор детской посуды "Алиса" для пикника №1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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