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Набор детской посуды "Алиса" для пикника №1 купить с доставкой в Москве
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Набор детской посуды "Алиса" для пикника №1

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Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; для пикника №1 - фото 1
Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; для пикника №1 - фото 2
Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; для пикника №1 - фото 3
Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; для пикника №1 - фото 4
Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; для пикника №1 - фото 5
Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; для пикника №1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; для пикника №1 - фото 1
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; для пикника №1 - фото 2
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; для пикника №1 - фото 3
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; для пикника №1 - фото 4
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; для пикника №1 - фото 5
  • Набор детской посуды &quot;Алиса&quot; для пикника №1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
750 руб.  1 343 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494247
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тарелки, стаканы, вилки, ножи, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х18
Вес, г.
567

Описание товара Набор детской посуды "Алиса" для пикника №1

Серия «Алиса» способствует раскрытию потенциала маленькой хозяйки. Умение готовить, содержать быт и заботиться о чистоте очень помогут ей в будущем. Данный комплект упакован в прозрачный контейнер с ручкой, что удобно для перемещения и хранения игрушки. С ним ребёнок с удовольствием будет играть на свежем воздухе и устраивать импровизированные пикники.

Отзывы о товаре Набор детской посуды "Алиса" для пикника №1




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тарелки, стаканы, вилки, ножи, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Серия «Алиса» способствует раскрытию потенциала маленькой хозяйки. Умение готовить, содержать быт и заботиться о чистоте очень помогут ей в будущем. Данный комплект упакован в прозрачный контейнер с ручкой, что удобно для перемещения и хранения игрушки. С ним ребёнок с удовольствием будет играть на свежем воздухе и устраивать импровизированные пикники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор детской посуды "Алиса" для пикника №1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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