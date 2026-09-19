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Игрушка "Доктор Мякиш-Пингвиненок" купить с доставкой в Москве
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Игрушка "Доктор Мякиш-Пингвиненок"

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Игрушка &quot;Доктор Мякиш-Пингвиненок&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
700 руб.  790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494220
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Характеристики

Бренд
Мякиши
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х5х2
Вес, г.
220

Описание товара Игрушка "Доктор Мякиш-Пингвиненок"

Внутри игрушки мешочек с настоящими вишнёвыми косточками, который можно вынимать, нагревать в микроволновой печи и остужать в холодильнике. Благодаря чудесным свойствам вишнёвых косточек игрушку можно использовать в трёх температурных режимах: тёплом, холодном и нейтральном. Яркий образ Совушки, плюшевые крылышки на кнопках, тепло и приятный звук вишнёвых косточек способствуют эмоциональному и сенсорному развитию малыша. Вынув мешочек с косточками, Совушку можно использовать в качестве игрушки на руку, придумывать и инсценировать разные интересные истории про Совушку и её лесных друзей. Такая импровизация непременно будет иметь успех у Вашего малыша.

Отзывы о товаре Игрушка "Доктор Мякиш-Пингвиненок"




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Характеристики
Бренд
Мякиши
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Описание
Внутри игрушки мешочек с настоящими вишнёвыми косточками, который можно вынимать, нагревать в микроволновой печи и остужать в холодильнике. Благодаря чудесным свойствам вишнёвых косточек игрушку можно использовать в трёх температурных режимах: тёплом, холодном и нейтральном. Яркий образ Совушки, плюшевые крылышки на кнопках, тепло и приятный звук вишнёвых косточек способствуют эмоциональному и сенсорному развитию малыша. Вынув мешочек с косточками, Совушку можно использовать в качестве игрушки на руку, придумывать и инсценировать разные интересные истории про Совушку и её лесных друзей. Такая импровизация непременно будет иметь успех у Вашего малыша.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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