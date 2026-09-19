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Домики для животных 44568 купить с доставкой в Москве
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Домики для животных 44568

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Домики для животных 44568 - фото 1
Домики для животных 44568 - фото 2
Домики для животных 44568 - фото 3
Домики для животных 44568 - фото 4
Домики для животных 44568 - фото 5
Домики для животных 44568 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Домики для животных 44568 - фото 1
  • Домики для животных 44568 - фото 2
  • Домики для животных 44568 - фото 3
  • Домики для животных 44568 - фото 4
  • Домики для животных 44568 - фото 5
  • Домики для животных 44568 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
1 680 руб.  1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494151
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
детали игры, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х7
Вес, г.
244

Описание товара Домики для животных 44568

Деревянный набор животных - прекрасное дополнение любого кукольного домика. В набор входят различные животные - милый щенок, котенок, зайка, попугай, их домики и мини-площадка. Дети любят придумывать истории, и этот набор - отличный способ стимулировать детское воображение и творческие способности.

Отзывы о товаре Домики для животных 44568




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
детали игры, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Деревянный набор животных - прекрасное дополнение любого кукольного домика. В набор входят различные животные - милый щенок, котенок, зайка, попугай, их домики и мини-площадка. Дети любят придумывать истории, и этот набор - отличный способ стимулировать детское воображение и творческие способности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домики для животных 44568 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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