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Набор военного камуфляж (звук) на картоне купить с доставкой в Москве
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Набор военного камуфляж (звук) на картоне

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Набор военного камуфляж (звук) на картоне
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494120
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Игровые наборы
Размеры в упаковке, см
44х21х3
Вес, г.
219

Описание товара Набор военного камуфляж (звук) на картоне

Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Набор предназначен для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию мышления, фантазии и моторики.

Отзывы о товаре Набор военного камуфляж (звук) на картоне




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Игровые наборы
Описание
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Набор предназначен для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию мышления, фантазии и моторики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор военного камуфляж (звук) на картоне - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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