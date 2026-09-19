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Автомагнитола ACV AVS-930BW купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола ACV AVS-930BW

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Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 1
Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 2
Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 3
Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 4
Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 5
Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 6
Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 7
Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 8
Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 9
Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 10
Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 11
Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
МРЗ, WMA
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
  • Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 1
  • Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 2
  • Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 3
  • Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 4
  • Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 5
  • Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 6
  • Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 7
  • Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 8
  • Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 9
  • Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 10
  • Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 11
  • Автомагнитола ACV AVS-930BW - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494076
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
МРЗ, WMA
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Тип карт памяти
SD
Съемная панель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х8
Вес, г.
777

Описание товара Автомагнитола ACV AVS-930BW

Автопроигрыватель ACV AVS-930BW выделяется лаконичным исполнением и востребованным набором функций. Данная модель поддерживает 4 канала звука и максимальную выходную мощность 200 Вт. Благодаря наличию модуля Bluetooth, порту USB, считывателю карт памяти SD и стандартному аудиоразъему устройство позволяет воспроизводить аудиоконтент с различных источников. На фронтальной панели расположены читабельный дисплей LCD и простые кнопки управления. Среди других особенностей ACV AVS-930BW отмечается FM-радио с поддержкой до 18 станций.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола ACV AVS-930BW




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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
МРЗ, WMA
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
нет
Наличие Bluetooth
да
Развернуть
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Тип карт памяти
SD
Съемная панель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Автопроигрыватель ACV AVS-930BW выделяется лаконичным исполнением и востребованным набором функций. Данная модель поддерживает 4 канала звука и максимальную выходную мощность 200 Вт. Благодаря наличию модуля Bluetooth, порту USB, считывателю карт памяти SD и стандартному аудиоразъему устройство позволяет воспроизводить аудиоконтент с различных источников. На фронтальной панели расположены читабельный дисплей LCD и простые кнопки управления. Среди других особенностей ACV AVS-930BW отмечается FM-радио с поддержкой до 18 станций.


Теги товара: 1 din
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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