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Шахматы и шашки демонстрационные магнитные купить с доставкой в Москве
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Шахматы и шашки демонстрационные магнитные

18 Отзывы
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Шахматы и шашки демонстрационные магнитные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
шахматы
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 980 руб.  3 553 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492717
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Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
шахматы
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
дерево
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х73х3
Вес, кг.
3.3

Описание товара Шахматы и шашки демонстрационные магнитные

Шахматы и шашки – это универсальные тренажёры. Особенностью данных игр является то, что они воздействуют сразу на два полушария мозга, активизируя как логику, так и абстрактное мышление. Предлагаем вам набор «Шахматы и шашки демонстративные магнитные».

Отзывы о товаре Шахматы и шашки демонстрационные магнитные

Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Хлипенькие шахматы, непонятно какой стороной крепить черные
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Боровинская Любовь

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для занятий в детский сад. Детям понравилось. Занимаются с удовольствием. Фигуры магнитные, держатся на доске хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ИДЕАЛЬНЫЕ! для дома самое то (не 70х70) Качество на высоте! Металл на жестком основании МДФ! Все крепко, все магнитит, ничего никуда не отваливается! Отличный вариант за свои деньги!
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
брала для работы , удобно показывать, играть не удобно.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Анатолий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комплект для занятий с небольшой группой детей!
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Гульдара А.

Достоинства:


Комментарий:
токсичный запах у фигур, долго выветривался. Со временем прошел
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Диана К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна покупкой. Всё пришло целое. Все детали магнитятся. Супер.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Коробка норм. Хотелось бы потолще сами шахматы. Трудно отлепить.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Влад С.

Достоинства:


Комментарий:
Шахматы как шахматы)) Замечаний нет. Цена-качество вполне на уровне
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Фигуры не очень удобно двигать, надо какие то рукоятки к ним придумать. А так норм. Удобно разбирать партии лёжа
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Шахматная доска хорошего качества,но сами плоские фигурки очень хлипкие.В основе гибкий магнитный лист,на нём поролоновая гибка и ламинированный картон. Я бы предпочел пластиковые фигурки.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2024
Анатолий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и удобный набор! Хорошо использовать на аудиторию в 10-15 учеников.
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2023
Альбина Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравилось, всё качественно сделано, производитель молодец! брала для работы, детям понравилось, играют с удовольствием.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2023
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
фигуры не большие,но для демонстрации в не большом классе подойдет
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2023
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
На видео продемонстрировал все элементы. На втором видео показал дурацкий мат за белых как пример игры на этой доске.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2022
Любовь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Фигурки немного хлипкие, для аккуратного исползования. Сама доска очень хорошая. Можно подвесить.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественная сборка магнитных шахмат и шашек. Брала для подарка. Сами шашки тоже качественные.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор для любителей шашек и шахмат. Можно играть, как за столом, так и подвесив.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
шахматы
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
дерево
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Шахматы и шашки – это универсальные тренажёры. Особенностью данных игр является то, что они воздействуют сразу на два полушария мозга, активизируя как логику, так и абстрактное мышление. Предлагаем вам набор «Шахматы и шашки демонстративные магнитные».
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Хлипенькие шахматы, непонятно какой стороной крепить черные
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Боровинская Любовь

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для занятий в детский сад. Детям понравилось. Занимаются с удовольствием. Фигуры магнитные, держатся на доске хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ИДЕАЛЬНЫЕ! для дома самое то (не 70х70) Качество на высоте! Металл на жестком основании МДФ! Все крепко, все магнитит, ничего никуда не отваливается! Отличный вариант за свои деньги!
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
брала для работы , удобно показывать, играть не удобно.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Анатолий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комплект для занятий с небольшой группой детей!
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Гульдара А.

Достоинства:


Комментарий:
токсичный запах у фигур, долго выветривался. Со временем прошел
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Диана К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна покупкой. Всё пришло целое. Все детали магнитятся. Супер.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Коробка норм. Хотелось бы потолще сами шахматы. Трудно отлепить.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Влад С.

Достоинства:


Комментарий:
Шахматы как шахматы)) Замечаний нет. Цена-качество вполне на уровне
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Фигуры не очень удобно двигать, надо какие то рукоятки к ним придумать. А так норм. Удобно разбирать партии лёжа
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Шахматная доска хорошего качества,но сами плоские фигурки очень хлипкие.В основе гибкий магнитный лист,на нём поролоновая гибка и ламинированный картон. Я бы предпочел пластиковые фигурки.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2024
Анатолий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и удобный набор! Хорошо использовать на аудиторию в 10-15 учеников.
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2023
Альбина Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравилось, всё качественно сделано, производитель молодец! брала для работы, детям понравилось, играют с удовольствием.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2023
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
фигуры не большие,но для демонстрации в не большом классе подойдет
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2023
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
На видео продемонстрировал все элементы. На втором видео показал дурацкий мат за белых как пример игры на этой доске.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2022
Любовь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Фигурки немного хлипкие, для аккуратного исползования. Сама доска очень хорошая. Можно подвесить.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественная сборка магнитных шахмат и шашек. Брала для подарка. Сами шашки тоже качественные.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор для любителей шашек и шахмат. Можно играть, как за столом, так и подвесив.


Шахматы и шашки демонстрационные магнитные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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