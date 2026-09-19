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Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая купить с доставкой в Москве
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Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая

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Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 1
Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 2
Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 3
Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 4
Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 1
  • Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 2
  • Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 3
  • Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 4
  • Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 760 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492713
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х10
Вес, г.
333

Описание товара Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая

Кукла девочка в костюме морячки поможет вашему ребенку в игровой форме погрузиться в увлекательное морское путешествие, и поможет влиться в тонкости морской профессии.

Отзывы о товаре Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла девочка в костюме морячки поможет вашему ребенку в игровой форме погрузиться в увлекательное морское путешествие, и поможет влиться в тонкости морской профессии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Морячка 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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