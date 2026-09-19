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Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая купить с доставкой в Москве
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Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая

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Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая - фото 1
Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая - фото 2
Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая - фото 3
Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая - фото 4
Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
  • Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая - фото 1
  • Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая - фото 2
  • Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая - фото 3
  • Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая - фото 4
  • Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 240 руб.  2 023 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492704
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х10
Вес, г.
550

Описание товара Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая

Кукла Весна Мила модница 1 (В3697) — это обновлённый современный образ куклы в стильной одежде с длинными, волнистыми волосами. Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребёнка. У неё красивые глазки, пушистые ресницы и длинные мягкие волосы, которые можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы.

Отзывы о товаре Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Весна Мила модница 1 (В3697) — это обновлённый современный образ куклы в стильной одежде с длинными, волнистыми волосами. Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребёнка. У неё красивые глазки, пушистые ресницы и длинные мягкие волосы, которые можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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