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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492628
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большое ведро полностью украшено наклейкой, лопата, грабли, формочка (замок стена с одной башней), лейка, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х23х23
Вес, кг.
1.35
Описание товара Набор "Чистюля" 6 элементов (в коробке)
С набором «Чистюля» малыш играет и одновременно приучается к порядку. Игрушечный комплект полностью соответствует оригинальным приборам, которые используют современные хозяйки. Все принадлежности компактно расположены на передвижной тележке. В наборе имеются: швабра, большая и маленькая щётки, совочек, ведро с отжимом. У каждого прибора - своё место для хранения (для этого на тележке предусмотрены специальные платформы и ниши). Тележка на колёсах, поэтому её легко перемещать. Игрушечный комплект хозяйки компактный и занимает мало места. С его помощью ребёнок учится быть самостоятельным, развивается координация движений, моторика рук и воображение. Играть с набором «Чистюля» можно как в одиночку, так и командой. Инвентаря для уборки хватит на целую семью!
большое ведро полностью украшено наклейкой, лопата, грабли, формочка (замок стена с одной башней), лейка, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
С набором «Чистюля» малыш играет и одновременно приучается к порядку. Игрушечный комплект полностью соответствует оригинальным приборам, которые используют современные хозяйки. Все принадлежности компактно расположены на передвижной тележке. В наборе имеются: швабра, большая и маленькая щётки, совочек, ведро с отжимом. У каждого прибора - своё место для хранения (для этого на тележке предусмотрены специальные платформы и ниши). Тележка на колёсах, поэтому её легко перемещать. Игрушечный комплект хозяйки компактный и занимает мало места. С его помощью ребёнок учится быть самостоятельным, развивается координация движений, моторика рук и воображение. Играть с набором «Чистюля» можно как в одиночку, так и командой. Инвентаря для уборки хватит на целую семью!
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