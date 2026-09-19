Телескоп Levenhuk Blitz 114 PLUS
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 489515
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х20
Вес, кг.
15
Описание товара Телескоп Levenhuk Blitz 114 PLUS
Перед вами рефлектор Ньютона Levenhuk Blitz 114 PLUS в исчерпывающей комплектации. Здесь помимо окуляров есть еще лунный фильтр, который пригодится при изучении кратеров на спутнике нашей планеты. Кроме ближнего космоса этот телескоп прекрасно показывает и дальние уголки Вселенной: туманности, галактики и звездные скопления. Это прекрасный оптический инструмент начального уровня для широкого круга астрономических наблюдений.
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Перед вами рефлектор Ньютона Levenhuk Blitz 114 PLUS в исчерпывающей комплектации. Здесь помимо окуляров есть еще лунный фильтр, который пригодится при изучении кратеров на спутнике нашей планеты. Кроме ближнего космоса этот телескоп прекрасно показывает и дальние уголки Вселенной: туманности, галактики и звездные скопления. Это прекрасный оптический инструмент начального уровня для широкого круга астрономических наблюдений.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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