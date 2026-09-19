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Телескоп Levenhuk Blitz 70 BASE купить с доставкой в Москве
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Телескоп Levenhuk Blitz 70 BASE

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Телескоп Levenhuk Blitz 70 BASE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140 мм
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489510
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
алюминиевая
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140 мм
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
6

Описание товара Телескоп Levenhuk Blitz 70 BASE

Телескоп Levenhuk Blitz 70 BASE станет отличным помощником в изучении космоса. С одной стороны, им достаточно легко управлять, с другой – он предоставляет доступ к широкому спектру астрономических наблюдений. Благодаря апертуре в 70 мм телескоп способен показать Луну в деталях, планеты земной группы, яркие объекты дальнего космоса. Также он может работать по наземным ландшафтам как мощная зрительная труба.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Blitz 70 BASE




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
алюминиевая
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140 мм
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
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Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Levenhuk Blitz 70 BASE станет отличным помощником в изучении космоса. С одной стороны, им достаточно легко управлять, с другой – он предоставляет доступ к широкому спектру астрономических наблюдений. Благодаря апертуре в 70 мм телескоп способен показать Луну в деталях, планеты земной группы, яркие объекты дальнего космоса. Также он может работать по наземным ландшафтам как мощная зрительная труба.
Самовывоз
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Отзывы


Телескоп Levenhuk Blitz 70 BASE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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