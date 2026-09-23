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Пленка на заднюю крышку LuxCase для Huawei P40 Lite E 0.14mm Matte 86325 купить с доставкой в Москве
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Пленка на заднюю крышку LuxCase для Huawei P40 Lite E 0.14mm Matte 86325

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Пленка на заднюю крышку LuxCase для Huawei P40 Lite E 0.14mm Matte 86325
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 488254
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пленка на заднюю крышку LuxCase для Huawei P40 Lite E 0.14mm Matte 86325
450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LuxCase
Тип товара
Пленка защитная
Применение
на заднюю панель
Толщина
0.14 мм
Для смартфонов
Huawei P40 Lite E
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х1
Вес, г.
10

Описание товара Пленка на заднюю крышку LuxCase для Huawei P40 Lite E 0.14mm Matte 86325

Гидрогелевая пленка создана из полимерного материала, поглощающего и удерживающего влагу. Она обладает высокой прочностью, способна защитить смартфона от появления царапин и потертостей. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует параметрам заявленной модели.

Отзывы о товаре Пленка на заднюю крышку LuxCase для Huawei P40 Lite E 0.14mm Matte 86325




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Характеристики
Бренд
LuxCase
Тип товара
Пленка защитная
Применение
на заднюю панель
Толщина
0.14 мм
Для смартфонов
Huawei P40 Lite E
Страна производитель
Китай
Описание
Гидрогелевая пленка создана из полимерного материала, поглощающего и удерживающего влагу. Она обладает высокой прочностью, способна защитить смартфона от появления царапин и потертостей. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует параметрам заявленной модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пленка на заднюю крышку LuxCase для Huawei P40 Lite E 0.14mm Matte 86325 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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