Микрофон петличный Godox LMS-12A AX(28311)
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
проводное
Диаграмма направленности
всенаправленный
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%1 990 руб. 2 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486629
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, клипса, кабель, ветрозащита
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
32
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х1
Вес, г.
30
Описание товара Микрофон петличный Godox LMS-12A AX(28311)
Godox LMS-12A AXL – конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 50-20000 Гц, соотношением сигнал/шум ?75 дБ, кабелем 1.2 м со штекером TRS 3.5 мм. Всенаправленный петличный микрофон предназначен для четкой синхронной записи речи во время съемок прямых эфиров, интервью, лекций, презентаций или любых других «живых» выступлений. Длина кабеля достаточна для использования с поясными микрофонными радиосистемами. От LMS-12A AX данный микрофон отличается только штекером с резьбовой фиксацией, которая обеспечивает более надежное соединение с трансмиттером (если он также оснащен резьбой).
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Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, клипса, кабель, ветрозащита
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
32
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
Страна производитель
Китай
Godox LMS-12A AXL – конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 50-20000 Гц, соотношением сигнал/шум ?75 дБ, кабелем 1.2 м со штекером TRS 3.5 мм. Всенаправленный петличный микрофон предназначен для четкой синхронной записи речи во время съемок прямых эфиров, интервью, лекций, презентаций или любых других «живых» выступлений. Длина кабеля достаточна для использования с поясными микрофонными радиосистемами. От LMS-12A AX данный микрофон отличается только штекером с резьбовой фиксацией, которая обеспечивает более надежное соединение с трансмиттером (если он также оснащен резьбой).
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Микрофон петличный Godox LMS-12A AX(28311) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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