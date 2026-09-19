Рефлектор Godox RFT-4 120° (27570)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отражатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486628
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отражатель
Высота, см
30.5
Ширина, см
7.7
Угол рассеяния
120°
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х8
Вес, г.
400
Описание товара Рефлектор Godox RFT-4 120° (27570)
Godox RFT-4 120° – широкоугольный рефлектор диаметром 12 с широким углом рассеивания света в 120 градусов. Формирует пучок света с равномерным распределением, который эффективен при съемке портретов, фэшн-съемке, групповых фото и съемке больших пространств. Отражатель оснащен креплением Bowens и подходит как для моноблоков Godox, так и для студийных осветителей других производителей. Рефлектор изготовлен из металла толщиной 1 мм, внутри отражающее серебристое покрытие.
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Бренд
Тип товара
Отражатель
Высота, см
30.5
Ширина, см
7.7
Угол рассеяния
120°
Страна производитель
Китай
Godox RFT-4 120° – широкоугольный рефлектор диаметром 12 с широким углом рассеивания света в 120 градусов. Формирует пучок света с равномерным распределением, который эффективен при съемке портретов, фэшн-съемке, групповых фото и съемке больших пространств. Отражатель оснащен креплением Bowens и подходит как для моноблоков Godox, так и для студийных осветителей других производителей. Рефлектор изготовлен из металла толщиной 1 мм, внутри отражающее серебристое покрытие.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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